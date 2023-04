﻿Nach tödlichem Streit in der Eisenbahnstraße: Verdächtiger ist wieder auf freien Fuß

Nach dem gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen ist der als Tatverdächtiger geltende Mann auf freien Fuß gekommen. Der Ermittlungsrichter sah keinen dringenden Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie gegen diese Entscheidung vorgeht.

Leipzig. Nach dem tödlichen Streit am Sonntag in einem Café in der Leipziger Eisenbahnstraße ist der bisher als Beschuldigter geltende 65-Jährige auf freien Fuß gekommen. Wie Staatsanwältin Vanessa Fink am Dienstag auf LVZ-Anfrage erklärte, sei der Ermittlungsrichter dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlagsverdachts nicht gefolgt.