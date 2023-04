﻿Tödlicher Streit in Leipziger Café: Verdächtiger festgenommen

Leipziger Osten

Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung am Cafe Retro in der Eisenbahnstraße in Leipzig

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Eisenbahnstraße in Neustadt-Neuschönefeld ist am Sonntagnachmittag ein Mann gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

