﻿Nach Explosion: Restaurant „Brothers“ feiert Wiedereröffnung

Ein verwüstetes Restaurant, mehrere Verletzte: Nach einem schlimmen Unfall öffnet das „Brothers“ wieder – und damit einer der wichtigsten Treffpunkte auf der Eisenbahnstraße Leipzigs.

Leipzig. Knapp zwei Monate nach einer schweren Explosion im „Brothers“ will das Restaurant auf der Eisenbahnstraße die Wiedereröffnung feiern. Am Samstag soll es losgehen. „Wir sind einfach so glücklich wieder da zu sein“, sagt Mücahit Yakut. Das „Brothers“ wird seit 2015 von drei Brüdern geführt. Es ist ein Familienunternehmen und der 27-jährige Yakut ist sowas wie der Sprecher.