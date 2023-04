﻿Schwerverletzte Person auf der Eisenbahnstraße – Bereich um Retro Café gesperrt

Kostenfrei bis 18:54 Uhr lesen

Laufwettbewerb

Rekord in Taura: 94 Teilnehmer beim 4. Lauf in den Frühling

Bewegung macht Spaß – und wenn am Ende noch Medaillen und Preise winken, umso mehr. In Taura waren jetzt 94 kleine und große Läufer beim 4. Lauf in den Frühling am Start.