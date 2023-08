Razzia in der Leipziger Eisenbahnstraße: Polizei sperrt zwei Lokale ab

Rund 45 Kameraden dabei

Großübung am Samstag: Bei Arzberg löscht die Feuerwehr einen Feldbrand

Zünd’ an, die Feuerwehr kommt! Im konkreten Fall ist es so – mehrere Wehren üben am 26. August in Triestewitz bei Arzberg das Löschen eines Feldbrandes. Etwa 45 Feuerwehrleute sind im Einsatz.