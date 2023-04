﻿Mann in Eisenbahnstraße tödlich verletzt: Verdächtiger kommt vor den Haftrichter

Nach der Bluttat in einem Café in der Leipziger Eisenbahnstraße droht dem Tatverdächtigen Untersuchungshaft. Noch am Montag muss der 65-jährige Türke dem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizeieinsatz nach einer tödlichen Auseinandersetzung am Café Retro in der Eisenbahnstraße in Leipzig.

Leipzig. Er kommt wohl wegen Totschlagverdachts hinter Gitter: Nach dem tödlichen Streit in einem Café in der Leipziger Eisenbahnstraße befindet sich ein 65-jähriger Mann derzeit im Zentralen Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Leipzig will nun prüfen, ob ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls beim Amtsgericht Leipzig gestellt wird.

Die Ermittler gehen nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass der Türke am Sonntag bei einem Streit einen 39 Jahre alten Russen so schwer verletzt hat, dass dieser trotz sofortiger Notversorgung kurz darauf im Krankenhaus starb.

Allerdings soll das Tatgeschehen zunächst eingehend untersucht werden, bis abschließend entschieden wird, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt, hieß es auf Nachfrage. Nach der Strafprozessordnung muss der Festgenommene spätestens nach 24 Stunden dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Ermittler prüfen Auslöser für blutige Auseinandersetzung

Was der Auslöser der Auseinandersetzung an jenem Nachmittag kurz vor 16 Uhr im Retro Café an der Ecke Jonasstraße/Eisenbahnstraße war, werde derzeit ermittelt. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Personen darin verwickelt, von weiteren Verletzten ist aber gegenwärtig nichts bekannt. Gleichwohl ereignete sich die Tat vor mehreren Zeugen. Inwieweit deren Aussagen zur schnellen Festnahme des Tatverdächtigen beigetragen haben, wollte die Staatsanwaltschaft bislang nicht kommentieren.

Bedeckt halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft zu den näheren Umständen der Bluttat. Zunächst habe der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts die Sektion des Leichnams angeordnet. Die Obduktion sollte noch am Montag in der Rechtsmedizin durchgeführt werden. Erste inoffizielle Informationen, wonach das Opfer schwere Stichverletzungen erlitten haben soll, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht.

Mord und Totschlag nehmen in Leipzig wieder zu

Ungewöhnlich wäre das allerdings nicht. Im Leipziger Stadtgebiet kam es allein im vergangenen Jahr zu 289 Messerangriffen, so viel nie nirgendwo sonst in Sachsen. Erst Anfang April wurden zwei Security-Mitarbeiter vor der Diskothek „Elsterartig“ in der Leipziger Innenstadt durch Messerstecher teilweise schwer verletzt. Ein Jordanier (24) der im Lokal „Sachseneck“ in der Georg-Schumann-Straße einen 51-Jährigen mit mindestens zwei Messerstichen erheblich verletzt haben soll, steht derzeit in Leipzig vor Gericht.

Die Zahl der sogenannten Straftaten gegen das Leben, also unter anderem Mord und Totschlagsdelikte, stieg im vergangenen Jahr in Leipzig wieder an, lag bei insgesamt 24. Zum Vergleich: 2021 waren es noch 15 derartige Kapitalverbrechen, in den Jahren 2018 und 2019 aber auch schon 27 beziehungsweise 29 Delikte. Insbesondere das Gebiet rund um die Eisenbahnstraße, wo jetzt der 39-jährige Russe tödlich verletzt wurde, ist ein absoluter Kriminalitätsschwerpunkt, wird seit Jahren als gefährlicher Ort eingestuft.