﻿Leipziger Eisenbahnstraße: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Freilassung weiter gegen Verdächtigen

Leipzig. Knapp zwei Wochen nach dem tödlichen Streit in einem Café in der Leipziger Eisenbahnstraße steht fest: Die Staatsanwaltschaft wird nicht gegen die Entscheidung des Ermittlungsrichters vorgehen, den 65-jährigen Tatverdächtigen auf freien Fuß zu setzen.

Die Behörde hatte Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlagsverdachts gestellt, dem der Richter jedoch nicht nachgekommen war. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft erwogen, gegen diese Entscheidung womöglich Beschwerde einzulegen. Nun sei entschieden worden, dies nicht tun, sagte Staatsanwältin Vanessa Fink am Donnerstag auf LVZ-Anfrage.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft waren bisher davon ausgegangen, dass der Türke am Sonntag vor knapp zwei Wochen bei einem Streit einen 39 Jahre alten Russen so schwer verletzt hat, dass dieser trotz sofortiger Notversorgung wenig später im Krankenhaus starb. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion in der Rechtsmedizin seien Folgen scharfer Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt worden, informierte Fink. Bereits kurz nach Tat war bekannt geworden, dass dem Mann schwere Stichverletzungen zugefügt worden sein sollen.

65-Jähriger gilt weiterhin als Beschuldigter

Zu den mutmaßlichen Hintergründen der blutigen Auseinandersetzung am Nachmittag des 23. April kurz vor 16 Uhr im „ Café Retro “ an der Ecke Jonasstraße/Eisenbahnstraße werde nach wie vor ermittelt. Daher gebe man gegenwärtig auch keine näheren Informationen zum möglichen Tatgeschehen heraus, erklärte die Behördensprecherin. Der 65-jährige Mann, bei dem es sich um den Betreiber des Lokals handeln soll, war zunächst in den Zentralen Polizeigewahrsam gekommen.

Dann musste er allerdings freigelassen werden, weil der Ermittlungsrichter keinen dringenden Tatverdacht zu erkennen vermochte und aus diesem Grund dem Antrag auf Erlass eines Haftbefehls nicht folgte. Gleichwohl gelte der Mann weiterhin als Beschuldigter, so Fink. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn werde fortgesetzt. Zu Details halten sich die Behörden auch in dieser Frage weiterhin ausgesprochen bedeckt.

Kommen aufgrund neuer Erkenntnisse womöglich noch andere Personen als Tatverdächtige in Betracht? Oder könnte die Tat in dem Café als eine Notwehrsituation gewertet werden? Zu diesen und anderen Fragen gibt es seitens der Staatsanwaltschaft weiterhin keinerlei Kommentar, solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind. Es nehme einfach Zeit in Anspruch, alles zu prüfen und auszuwerten, hieß es, um abschließend sagen zu können, was genau passiert ist.