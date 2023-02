﻿Auf Eisenbahnstraße Leipzig: Ursache für Explosion im Café „Brothers“ steht fest

Brandursachen-Ermittler der Polizei haben den Grund für die Explosion am Sonnabend gefunden: Offenbar handelt es sich um eine Unfall, so die Polizei.

Leipzig. Jetzt steht es fest: Die Explosion am Samstag im Café „Brothers“ in der Eisenbahnstraße wurde durch eine Propangasflasche verursacht. Dies haben die Brandursachenermittler der Polizei herausgefunden. „Die Explosion wurde beim Wechsel der Propangasflasche in der Küche ausgelöst“, erläuterte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig am Dienstag auf LVZ-Anfrage. „Aber warum sich die Propangasflasche entzündete und durch wen, das ist weiter offen. Aber wir gehen von einem Unfall aus.“

Nach Explosion: Vier Mitarbeiter des Cafés „Brother“ derzeit im Krankenhaus

Wann das Café wieder aufmachen kann, steht derweil noch nicht fest. Aktuell liefen Gespräche mit der Versicherung, schilderte der Betreiber am Dienstag. Außerdem müsse abgewartet werden, bis die bei der Explosion verletzten vier Mitarbeiter wieder einsatzfähig seien. Aktuell lägen sie noch im Krankenhaus.

Gasexplosion im Brothers Burger Restaurant in der Eisenbahnstraße in Leipzig. Polizei am Tatort. © Quelle: Andre Kempner

Wie berichtet, hatte es am Samstagabend gegen 20.20 Uhr in dem Café eine Explosion mit einem lauten Knall gegeben. Eine Scheibe an der Straßenfront zersplitterte und Gäste verließen in Panik das Lokal. Die von zahlreichen Notrufen alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Löschzug, einem Atemschutzwagen sowie zwei Notärzten und zwei Krankenwagen an.