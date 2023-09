﻿ Vermieter aus Wien kündigt linkem Verein in Eisenbahnstraße: Aktive wollen sich „nicht unterkriegen lassen“

Leipzig. Rauswurf nach langer Mietdauer: Mehr als zehn Jahre ist der „Verein zur Stärkung einer guten Sache“ Leipzig in der Eisenbahnstraße 127 ansässig. Ende 2023 müsse man die Räume im Erdgeschoss nun verlassen, berichtet Sprecherin Carlotta Gessler. „Wir wurden gekündigt – wie viele andere nicht kommerzielle Projekte im Osten Leipzigs. Diese Gentrifizierung stellt ein ernsthaftes Problem dar.“

„Erythrosin“ oder kurz „Ery“ nenne sich der linke Treff, Bildungs- und Veranstaltungsort an der Ecke zum Torgauer Platz, sagt die Psychologie-Studentin. Der Name stehe für einen rosaroten Lebensmittelfarbstoff, der mit E127 abgekürzt wird, also die Adresse in Neustadt-Neuschönefeld wiedergebe. „Die Kündigung des ,Erythrosins‘ bedeutet einen Verlust der Grundlage von 20 ehrenamtlichen Gruppen verschiedener kultureller, sozialer und bildungspolitischer Ausrichtung.“ Etwa 200 Personen seien in den Gruppen aktiv.

Vermieter aus Wien nennt keine Gründe

Vor Ort seien Bundesfreiwilligendienststellen geschaffen worden. Regelmäßig habe man Bildungs-, Lese- und Sportkurse (wie Selbstverteidigung für Frauen), Konzerte, Kinderbetreuungsangebote, auch interkulturelle Begegnungen für den Stadtteil und ganz Leipzig organisiert. Besonders viel Zuspruch erhielt das ausschließlich mit Spenden finanzierte Projekt während der Corona-Pandemie, so die Sprecherin. „Deswegen verwundert uns die plötzliche Kündigung umso mehr.“

Der Vermieter habe keine Gründe für die Kündigung angegeben, was er bei einem Gewerbemietvertrag auch nicht müsse, erklärt Gessler. Es habe weder Mietschulden gegeben noch sonstige Konflikte. Der Verein sei „tief enttäuscht“ über das Vorgehen des Eigentümers, der Firma Merlin Real Estate aus Wien, sowie der in Leipzig zuständigen Hausverwaltung.

Bleibt diese Tür bald immer zu? Der „Verein zur Stärkung einer guten Sache“ Leipzig muss seine Räume im Erdgeschoss der Eisenbahnstraße 127 verlassen. © Quelle: Jens Rometsch

„Es hat trotz mehrfacher Bemühungen unsererseits kein Dialog über mögliche Beweggründe oder alternative Lösungen stattfinden können.“ Auf Anfragen der LVZ haben sich der Eigentümer sowie die örtliche Hausverwaltung ebenfalls nicht zur Sache geäußert.

„Japanisches Haus“ findet Unterschlupf

Juristisch lasse sich die Kündigung für die nahezu 100 Quadratmeter umfassenden Vereinsräume wohl nicht abwenden, so die Sprecherin. „In dem Schreiben wurde gleich erwähnt, wenn wir uns irgendwie querstellen, kommen sie mit dem Anwalt.“

Derselbe Vermieter habe 2022 die Koch- und Kulturinitiative „Das Japanische Haus“ aus ihren angestammten Räumen in der Eisenbahnstraße 113b gedrängt – gleichfalls ohne Angabe von Gründen. In der Nachbarschaft dort mussten die Fahrradwerkstatt „Radsfatz“ und die Session-Bar „Trautmann” schließen, zählt Gessler weiter auf.

„Das Japanische Haus“ fand inzwischen Unterschlupf in einem Haus in der Eisenbahnstraße 150, welches zum solidarisch organisierten Mietshäuser-Syndikat gehört, das Profite ablehnt. Trotzdem sei die Verdrängung nicht kommerzieller und sozialer Räume ein immer größeres Problem – auch im Leipziger Osten, sagt die „Ery“-Sprecherin.

„Deswegen wollen wir uns nicht einfach unterkriegen lassen. Wir planen ein Straßenfest, um auf die Gentrifizierung hinzuweisen und dagegen zu protestieren“, kündigt Carlotta Gessler an. Zudem suche der Verein nach bezahlbaren Ausweichräumen, die in dem Viertel aber sicherlich schwer zu finden seien.

