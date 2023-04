﻿Leipziger Eisenbahnstraße: Wie Rechtsextreme Stimmung machen

Leipzig. Unbekannte haben mehrere Straßenschilder im Leipziger Osten überklebt. An zwei Kreuzungen ist derzeit statt „Eisenbahnstraße“ der Schriftzug „Straße der Islamisierung“ in weißer Schrift auf blauem Grund zu lesen. Bilder der Aktion finden sich im Messenger-Dienst-Telegram mit Hinweis auf die „Identitäre Bewegung“ – eine Gruppierung, für die solche Spontan-Aktionen typisch sind, innerhalb der rechtsextremen Szene aber kaum noch eine Bedeutung hat.

Vergangenen Sonntag war in einem Café auf der Eisenbahnstraße ein Streit eskaliert, ein 39-jähriger Tschetschene wurde so schwer verletzt, dass er trotz Notversorgung starb. Er soll mehrere Stichwunden erlitten haben. Die Polizei nahm kurz nach der Tat den 69-jährigen Besitzer des Cafés in Gewahrsam. Er wurde wenig später jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt, weil kein dringender Tatverdacht gegen den Mann mit türkischem Migrationshintergrund vorliege. Die Gründe für diese Entscheidung teilten die Behörden bisher nicht mit. Die Staatsanwaltschaft wollte indes prüfen, ob sie gegen die Entscheidung des Ermittlungsrichters Beschwerde einlegt.

Rechtsextreme verbreiten Horror-Szenarien

Das Viertel rund um die Eisenbahnstraße ist besonders beliebt bei jungen Menschen, Studenten ziehen dort wegen niedriger Mieten hin. Es gibt viele Restaurants und Cafés, die von Migranten betrieben werden. Gleichzeitig gilt die Gegend als Kriminalitätsschwerpunkt, wegen der hohen Zahl der Rauschgiftdelikte und Diebstähle – in Sachsens einziger „Waffenverbotszone“ kommt es auch immer wieder zu schweren Gewalttaten zwischen verschiedenen Gruppen, meist geht es dabei um die Vorherrschaft bei kriminellen Geschäften.

Worum es bei dem Streit in dem Café ging, ist weiter unklar. Rechtsextreme Gruppierungen wie die „Freien Sachsen“ verbreiten trotzdem Horror-Szenarien und Falschnachrichten über den Fall und die Eisenbahnstraße, schreiben bei Telegram von Zuständen wie im „Wilden Westen“. In den aktuellen Nachrichten zu der Klebe-Aktion heißt es, man könne „die abschreckenden Folgen der Multikulti-Lüge hautnah begutachten“. Wenn man nicht wolle, dass es so weiter geht, solle man sich melden. Offenbar hofft die Bewegung nach der jüngsten Tat auf Zulauf.

Auf Nachfrage erklärt das städtische Verkehrs- und Tiefbauamt, man werde die Aufkleber auf der Eisenbahnstraße zügig entfernen. Außerdem soll geprüft werden, ob noch an anderen Stellen Straßenschilder überklebt wurden.