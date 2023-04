Wieder Sachbeschädigung an künftiger Polizeiwache im Leipziger Osten

In der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten hat es eine Beschädigung an der künftigen Polizeiwache gegeben. Unbekannte haben Scheiben beschädigt.

Erneute Sachbeschädigung am neuen Polizeiposten in der Eisenbahnstraße 84 in Leipzig.

Leipzig. Wieder hat es an dem Gebäude, das zukünftig eine neue Polizeiwache im Leipziger Osten beherbergen soll, eine Sachbeschädigung gegeben. Unbekannte hatten am Mittwoch im Zeitraum von 8.10 Uhr bis 14.01 Uhr mit einem spitzen Gegenstand eine Zeichenfolge in die Verglasung des Gebäudes geritzt, wie die Polizei mitteilte. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 390 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

In einem ehemaligen Supermarkt direkt an der Kreuzung Eisenbahn- und Hermann-Liebmann-Straße soll spätestens Mitte des Jahres die Polizeiwache entstehen. Seit Bekanntgabe dieses Vorhabens hatte es immer wieder Sachbeschädigungen an dem Gebäude gegeben. Erst im März 2023 war eine Scheibe eingeschlagen worden. Zuvor waren Plakate mit polizeikritischen Inhalt an die Scheibe geklebt und Graffiti gesprüht worden.