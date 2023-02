Am Sonnabend klingelte gegen 20.20 Uhr das Notruftelefon der Leipziger Feuerwehr heiß: Im Café „Brothers“ in der Eisenbahnstraße 85 hatte sich eine Explosion ereignet, Mitarbeiter waren verletzt und Gäste flüchteten ins Freie. Einen Tag später läuft die Spurensuche. Ein Vor-Ort-Bericht.

Leipzig. Die Explosion im Café „Brothers Burger“ an der Eisenbahnstraße 85 hat im Viertel Betroffenheit ausgelöst. Am Samstagabend war dort um 20.20 Uhr mit einem lauten Knall im Küchenbereich offenbar eine Gasflasche explodiert. Vier Mitarbeiter wurden verletzt, die Gäste verließen in panischer Angst das Lokal. Die von zahlreichen Notrufen alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Löschzug, einem Atemschutzwagen sowie zwei Notärzten und zwei Krankenwagen an. Am Sonntag untersuchten Brandursachenermittler der Polizei das „Brothers“.