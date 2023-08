﻿Eispreise in Leipzig steuern auf zwei Euro pro Kugel zu – ist das zu viel?

Leipzig. Was darf es sein, Vanille, Schoko, Erdbeer – oder etwas Spezielleres wie Blaubeer-Mandel, Salziges Karamell, Waldbeer-Sahne? An Leipzigs Eisdielen geht es in diesem Sommer nicht nur darum, was am besten schmeckt – sondern wie viel es kostet. Laut Statistik-Plattform Statista verlangen Leipziger Eissalons für eine Kugel im Durchschnitt 1,70 Euro, im Vorjahr waren es noch 1,50 Euro. Ist das zu viel?

„Die magische Grenze von zwei Euro wird fallen“

„Zwei Euro pro Kugel sind eine magische Grenze, aber auch die wird fallen“, erwartet Henrik Dantz von der Milchbar Pinguin. Er glaubt, dass die Kunden auch zwei Euro bezahlen. „Als wir vor einigen Jahren über einen Euro pro Kugel gegangen sind, war es genauso. Die Leute stehen trotzdem Schlange.“ Am Eistresen werde weniger über die Preise geklagt, eher an den Tischen, wo sich außerdem noch der Service auf die Preise auswirkt. Aber, so Dantz: „Es ist schon ein leichter Rückgang festzustellen. Die Leute konsumieren bewusster. Man hört, wie Eltern ihrem Kind sagen, dass es heute keine zwei Kugeln gibt.“ In der Milchbar Pinguin kosten die Basis-Sorten 1,70 Euro, davon gibt es täglich 30 verschiedene. Premium-Sorten kosten 2,20 Euro, davon gibt es fünf pro Tag.

Hochwertige Zutaten für die handwerkliche Eisherstellung

Simon Kronen von der „Eisbrennerei“ will an der Qualität keine Abstriche machen. (Archiv) © Quelle: André Kempner

Simon Kronen von der „Eisbrennerei“ in der Karl-Liebknecht-Straße kann verstehen, wenn Leute sich beklagen, dass das Eis zu teuer sei. Er hat die Preise in diesem Jahr um 20 bis 30 Cent angehoben und kommt auf zwei bis 2,50 Euro pro Kugel. „Trotzdem haben wir nicht weniger Kunden als im vergangenen Jahr, eher im Gegenteil. Und es werden auch nicht weniger Kugeln gekauft. Im Laden höre ich ganz selten, dass sich jemand über die Preise beschwert, daher habe ich den Eindruck, es wird akzeptiert.“ Nur in den Google-Bewertungen schreibe ab und zu jemand, dass es zu teuer sei. „Aber es geht nicht anders. Ich benutze hochwertige Zutaten und möchte mit der Qualität nicht runtergehen.“

Kronen verweist genauso wie Dantz darauf, dass das Eis täglich frisch in handwerklicher Arbeit hergestellt wird, ohne industrielle Massenproduktion. Energie für Herstellung und Kühlung ist teurer geworden, genauso wie viele Zutaten zum Eis oder zu den Waffeln – Milch, Zucker, Butter, Sahne, Früchte oder Nüsse. Und der Mindestlohn von zwölf Euro, der seit Oktober gilt, schlage auf die Personalkosten durch.

Laut Institut der Deutschen Wirtschaft war Zucker im April 71 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Käse, Quark und andere Milchprodukte kosteten über 30 Prozent mehr. Inzwischen gehen die Preise wieder runter. Zum Beispiel bei Milch: „Zurzeit liegen wir bei 45 bis 41 Cent pro Kilogramm. Durch Corona waren es schon mal 58 bis 62 Cent, das war absolut gigantisch“, sagt Moreen Donath vom Landesbauernverband Sachsen.

Regelmäßiges Auf und Ab der Preise

Das stetige Auf und Ab der Preise kennt Heike Krüger vom Café Krüger in Eutritzsch: „Das ist jedes Jahr so, das wissen wir. Da muss man nicht immer gleich mit den Preisen mitgehen.“ Das Café Krüger hat eine eigene Eisproduktion, die Kugel wird für 1,40 Euro verkauft – im Vorjahr noch für 1,30 Euro. „Wir haben alles durchgerechnet, damit läuft es sehr gut“, sagt die Chefin. Gerade jetzt, wo die Ferien zu Ende sind, kommen nachmittags wieder die Schulkinder und kaufen sich ihre Kugel Eis. Allerdings kann das Café am Eutritzscher Markt auf mehrere günstige Umstände verweisen: „Das Haus gehört uns, wir erzeugen unseren Strom selbst, und wir bekommen sehr gute Preise bei einem sehr guten Lieferanten.“

„Untere Einkommensgruppen werden abgehängt“

Eva Maria Welskop-Deffaa vom Deutschen Caritasverband sieht dagegen dringenden Handlungsbedarf für Menschen mit kleinem Einkommen. „Wir merken, dass die unteren Einkommensgruppen abgehängt werden von der allgemeinen Entwicklung. Wenn eine Kugel Eis über zwei Euro kostet und der Mindestlohn bei zwölf Euro liegt, sind zwei Kugeln Eis beinahe eine halbe Stunde Arbeit. Da passt einfach etwas nicht mehr zusammen“, sagte sie in einem Interview – bezogen auf Berlin, Prenzlauer Berg, wo Eiskugel-Preise von zwei Euro verlangt würden.

Ebenfalls selbst hergestellt wird das Eis in den zahlreichen italienischen Eisdielen, die es in Deutschland gibt. Deren Betreiber haben sogar einen eigenen Verband namens Uniteis. Der Verband hält die Kritik an zu hohen Kugelpreisen für ungerechtfertigt. In anderen europäischen Ländern koste eine Kugel teils „das Doppelte oder Dreifache“, so Annalisa Carnio, Generalsekretärin des Verbandes Uniteis.

Das kostet eine Kugel Eis in anderen Ländern Europas

Auf der Webseite des Verbands Uniteis heißt es: „In Deutschland bezahlt man für eine Eiskugel am wenigsten in ganz Europa.“ Das deckt sich mit einem Bericht des Portals „Reisereporter“: Demnach müssen die Menschen in Spanien am tiefsten in den Geldbeutel greifen und im Schnitt drei Euro für eine Kugel Eis hinlegen. In Portugal und Griechenland sind es durchschnittlich 2,50 Euro, im Gelato-Land Italien zwei Euro, ebenso wie in Frankreich. In Großbritannien sind es knapp 3,50 Euro und in Dänemark oder Finnland sogar vier Euro pro Kugel.

