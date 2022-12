Tanz auf dem Eis, markante Stimme, tolles Weihnachtsstück: Fünf Tipps für das Wochenende in Leipzig

Leipzig. Eine großartige Sprecherstimme erleben, auf dem Eis tanzen, „Oliver Twist“ als Theaterstück sehen, lässigen Swing hören oder Leipziger Passagen erkunden – das Wochenende vor Weihnachten ist noch einmal voll von Optionen für schöne Erlebnisse. Hier sind unsere fünf Wochenend-Tipps.

Für Neugierige: „The Voice“ Brückner in der Hochschule

Markante Stimme: Schauspieler und Sprecher Christian Brückner, hier bei einem Konzert des MDR-Sinfonieorchesters 2018 im Gewandhaus. © Quelle: André Kempner

Er hat Deutschlands wohl berühmteste Synchronstimme: Schauspieler Christian Brückner lieh sie unter anderem Weltstar Robert de Niro. Am Freitag und Samstag ist der mehrfache Preisträger in der Hochschule für Musik und Theater als Rezitator zu erleben, im Wechsel mit Studierenden der Fachrichtung Jazz/Popularmusik in der Besetzung Streichquartett, Bläser sowie Schlagzeug, Bass, Gitarre und Piano. Es wird ironisch-heiter, manchmal besinnlich, jedoch immer unterhaltsam. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr in der Grassistraße 8, Karten zu 13/ermäßigt 8,50 Euro gibt es unter der Nummer 0341 2144615 (13-15 Uhr) sowie an der Abendkasse.

Für Tänzer: Eisdisco im Kohlrabizirkus

Tanz auf Gefrorenem: Noch einmal steigt am Samstag im Kohlrabizirkus die Eisdisco. © Quelle: André Kempner

Zu coolen Beats und adventsgemäßer Musik mehr oder weniger engelsgleich über Gefrorenes gleiten – das ist möglich im Eiszirkus. Zum letzten Mal in diesem Jahr steigt hier am Samstag die Eisdisco, aus naheliegenden Gründen mit einer Christmas Edition. DJ Thamos steht an den Turntables und verspricht, die großartigsten Weihnachtshits aufzulegen. Jeder weiß: Da ist auch „Last Christmas“ von Wham Pflicht. Die Disco im Kohlrabizirkus läuft von 20.30 bis Mitternacht, der Stadthafen sorgt für die kulinarische Versorgung. An den Tierkliniken 42, der Eintritt kostet 10 Euro, das Ausleihen von Schlittschuhen 4 Euro.

Für Familien: „Oliver Twist“ in den Cammerspielen

Im Programm der Cammerspiele: das Weihnachtsstück „Oliver Twist“ mit Victoria Schaetzle. © Quelle: Mim Schneider

Die Londoner Unterwelt öffnet sich am Samstag und Sonntag um jeweils 16 Uhr in den Cammerspielen. Charles Dickens "Oliver Twist" steht auf dem Spielplan. Das Weihnachtsstück erzählt die Geschichte eines Waisenjungen, der beschließt, sein Glück zu finden. Dabei begegnet er dem Gauner Fagin, der ihn in einen Sumpf aus Diebstahl, Einbruch und Betrug zieht. Kinder ab 8 Jahren begleiten Oliver auf der Suche nach einem richtigen Zuhause und lernen dabei, was wahre Freundschaft und familiäre Wärme in dunklen Zeiten bedeutet. Tickets zwischen 8 und 15 Euro gibt's auf www.cammerspiele.de.

Für Kulturhungrige: Swingende Weihnachten im Horns Erben

Spielt zusammen mit Violinist Samuel Seifert im von ihm mitbegründeten Horns Erben: Pianist Robert Herrmann. © Quelle: Ulrike Kase

Es gibt eine ganze Fülle zauberhafter amerikanischer Weihnachtslieder, die heute unverzichtbarer Teil unserer Weihnachtsrituale geworden sind. „White Christmas“ von Bing Crosby beispielsweise und viele weitere ikonische Stücke mit den Stimmen von Frank Sinatra und Nat King Cole. Diese ewig schimmernden US-Songperlen graben am Samstag Samuel Seifert (Violine) und Robert Herrmann (Piano) auf ihre persönliche Weise aus. Ein swingvoller Abend, der 20 Uhr beginnt. Karten für 11/9 Euro gibt’s bei Culton Ticket.

Für Entdecker: Passagen-Rundgang

Eine Menge zu erfahren gibt’s beim Passagen-Rundgang am Sonntag auch über das Hansahaus und den Nachbarn Specks Hof. © Quelle: André Kempner

Vielfalt der architektonischen Gestaltung, Wissenswertes über Historie und Gegenwart sowie spannende Geschichten über berühmte Bewohner und Besucher – das bietet der Spaziergang am Sonntag durch Passagen, Höfe und Durchgänge in der Leipziger Innenstadt. Dazu gehören natürlich Specks Hof und die Mädler-Passage, aber auch das ehemalige Mustermessehaus Dresdner Hof und Kretschmanns Hof. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Alten Rathaus am Durchgang unterm Turm, die Teilnahme kostet 10/ermäßigt 8 Euro und kann auf www.leipzigdetails.de gebucht werden.

Von LVZ