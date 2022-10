﻿Dumbo, Paul, Rüsselmaus – Wie soll das Elefantenbaby im Leipziger Zoo heißen?

Leipzig. Knapp fünf Wochen alt ist das Elefantenbaby im Leipziger Zoo. Der kleine Bulle entwickelt sich prächtig, nimmt täglich ein Kilo zu, wiegt jetzt rund 125 Kilogramm. Nun plant der Zoo seine Taufe. Doch welchen Namen soll der Sohn von Mutter Pantha und Vater Voi Nam bekommen? Dafür sind die Fans gefragt: Noch bis Montag können Vorschläge über die Website www.zoo-leipzig.de/namensaufruf eingereicht werden.

Die Resonanz ist riesig: Rund 7000 Namensideen sind bisher eingegangen, noch mehr als bei den letzten beiden Elefantenbabys, die dann leider früh verstarben. Bei Kiran (2020) waren es rund 5700 Vorschläge, bei Ben Long (2019) rund 5600. Für Voi Nam, den Papa des Minifanten, wurden seinerzeit gerade mal rund 1000 Vorschläge gemacht (2002).

Elefant Voi Nam (20) ist der Vater des Leipziger Dickhäuterbabys – und auch der drei weiteren, die noch erwartet werden. © Quelle: Sebastian Willnow

Viele maßgeschneiderte asiatische Begriffe

Da es sich bei der Leipziger Herde um asiatische Elefanten handelt, wünscht sich der Zoo etwas Wohlklingendes aus dem asiatischen Sprachraum. Viele Fans haben das beherzigt und nach maßgeschneiderten Namen aus Indien, Thailand, Vietnam oder Japan gesucht: Anando (Glück, Freude), Thabo (ebenfalls Glück, Freude), Sayang (Liebling), Jeevan (das Leben), Amal oder Toivo (Hoffnung), Kaami (Glück), Daiki (großer Glanz, großes Leuchten), Kiro (der hoffnungsvolle Sohn), Bao (Schatz, Kostbarkeit), Benjiro (der den Frieden genießt) oder Timucin (der Eiserne). Einige Namen stammen allerdings eher aus Afrika oder Finnland.

Als Ableitung von Mutter Pantha kommen Vorschläge wie Pantho, Pantheo oder Panthau. Oder Panam und Pavo als Kombination aus den Namen beider Eltern. Gegen Pavo werden auf Facebook allerdings auch Einsprüche erhoben, weil das auf Spanisch „Truthahn“ heißt und nicht zu einem Elefanten passt.

Dumbo und Benjamin Blümchen lassen grüßen

Viele Einsender lassen ihrer Fantasie freien Lauf und würden den kleinen Kerl gerne Dumbo oder Balu nennen (à la Walt Disney), Jumbo oder Jimbo, Hope (für Hoffnung), Benjamin (wie Benjamin Blümchen), oder auch Bolle, Filou oder Sweetie. Klassische Männernamen wie Bruno, Paul, Otto, Emil, Fritz, Fridolin oder Luca werden ebenfalls vorgeschlagen. Ein Zoofan möchte, dass der Kleine „Rüsselmaus“ heißt – und liefert damit einen der kuriosesten Vorschläge.

Termin für Taufe steht noch nicht fest

Wann und wie die Taufe vollzogen wird, steht noch nicht fest. "Wir müssen erst mal die Menge an Vorschlägen sichten", sagt Zoosprecherin Maria Saegebarth. Meist lässt sich der Zoo zur Taufe etwas Besonderes einfallen. Bei Elefantenbaby Kiran hatten die Tierpfleger vier Namen in die engere Wahl genommen, das letzte Wort erhielt Mutter Rani: Sie bekam auf der Anlage vier Futterhaufen mit Obst und Gemüse vorgesetzt, in denen je ein Namensschild steckte – und ging als erstes zum Futter mit dem Namen Kiran. Bei Ben Long wurden zehn Fan-Vorschläge vom Zoo vorausgewählt und online noch einmal zur Abstimmung gestellt, 13.000 Userinnen und User beteiligten sich.

25-jähriges Dienstjubiläum für Zoochef Jörg Junhold

Auch wenn die Namenssuche für das Elefantenkind am Reformationstag endet, die besten Ideen haben später noch eine neue Chance. Denn der Leipziger Zoo erwartet bis Mitte 2023 noch drei weitere Elefantenbabys. Am Reformationstag können die Zoobesucher übrigens auch letztmals die lebensgroßen Dinosaurier bestaunen, nach zwei Jahren endet die eigens für Leipzig angefertigte Ausstellung. Und am 1. November steht ein kleiner Ehrentag für Zoochef Jörg Junhold an: Der Professor begeht an diesem Tag sein 25-jähriges Dienstjubiläum als Zoodirektor.

