Elefantenjunges im Leipziger Zoo hat einen Namen – Die Taufe im Video

Leipzig. Das fünf Wochen alte Elefantenbaby im Leipziger Zoo hört nun auf den Namen Bao Ngoc. Um 11 Uhr begann die kleine Zeremonie auf der Außenanlage des Elefantentempels im Beisein des vietnamesischen Botschafters Vu Quang Minh und dessen Frau Nguyen Minh Hanh.

Der Botschafter übernimmt auch die Patenschaft für die „wertvolle Perle“, wie der Name frei ins Deutsche übersetzt werden kann. Hier können Sie die Taufe nachverfolgen.

Kurz vor Weihnachten 2022, am 20. Dezember, wurde das Mädchen geboren. In den ersten zwölf Stunden seines jungen Lebens war das Jungtier bereits sehr mobil in der kleinen Herde unterwegs. Zoodirektor Jörg Junhold freute sich sehr über das vorgezogene Weihnachtsgeschenk.