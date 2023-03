﻿Elefantenkuh Don Chung verlässt den Leipziger Zoo – neue Bleibe in Cottbus

Leipzig. Der Umzugswagen war für Februar bestellt, musste aber wieder abbestellt werden. Doch bald gibt es einen neuen Anlauf: Der Leipziger Zoo gibt seine Elefantendame Don Chung (41) nach Cottbus ab. In der Lausitz soll sie Elefantenkuh Sundali (55) Gesellschaft leisten, die seit mehr als zwei Jahren allein lebt. Im Tierpark Cottbus wurde ein neues Elefantenhaus gebaut, es sollte schon im Februar fertig sein, doch es gab Verzögerungen. Wenn die hochbetagte Sundali eines Tages stirbt, wird Don Chung dort eine neue Partnerin bekommen.

In Leipzig endet damit eine Ära: Don Chung ist das letzte Tier, das noch von der alten Leipziger Elefantengruppe übrig ist. Sie war sogar mal Leitkuh der Herde. Doch nachdem 2020 eine neue Dickhäuterfamilie aus Berlin geholt wurde, verlor sie ihre Stellung. Die Berliner Leitkuh Kewa setzte sich als Ranghöchste durch, Don Chung zog den kürzeren – und zog sich selbst immer mehr von den anderen Herdenmitgliedern zurück. Deshalb wurde für sie in Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) eine neue Bleibe gesucht.

Elefantenkuh Don Chung zog sich in den vergangenen zwei Jahren immer mehr von der Gruppe zurück. © Quelle: Zoo Leipzig

Stänkerei unter den Dickhäuter-Damen

Mittlerweile hat sich die Stänkerei unter den dicken Damen zwar einigermaßen beruhigt. „Dank Geduld und sehr guten Tierpflegern geht es Don Chung jetzt besser als vor zwei Jahren“, sagt Zoodirektor Jörg Junhold. Auf ein paar Tage oder Wochen mehr bis zum Umzug kommt es daher nicht an. Don Chung steht oft mit ihrer Ziehtochter Rani (13) zusammen, die bald zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet – zwischen März und Mai soll es soweit sein. „Wir sind auf alle Konstellationen vorbereitet“, so der Zoochef. Wenn Don Chung zur Geburt noch da ist, kann sie Rani zur Seite stehen. Falls sie Leipzig dann bereits verlassen hat, kann Rani ihr Jungtier auch in der Gruppe der anderen Elefanten bekommen.

Don Chung bewährt sich als Adoptivmutter und Tante

Don Chung ist selbst nie Mutter geworden, sorgt aber gern für Jungtiere und kümmert sich als Adoptivmutter fürsorglich um sie. Schon vor gut 20 Jahren war sie die Lieblingstante des Leipziger Bullen Voi Nam. 2019 sprang sie als Ersatzmutter für Minifant Ben Long ein, der einen schweren Start ins Leben hatte, weil seine leibliche Mutter Hoa ihn nicht annahm. Den Tierpflegern gelang es, das verlassene Elefantenkind mit „Tante“ Don Chung und der jungen Rani zusammenzuführen. Das Leben als Ersatzfamilie funktionierte gut, bis Ben Long starb – mit nur acht Monaten. Todesursache war Leberversagen. Die junge Elefantenkuh Rani war während dieses Familienexperiments gerade trächtig und erwartete ihr erstes Jungtier. Auch für ihren Sohn interessierte sich Don Chung später. Doch auch der kleine Kiran hatte kein langes Leben. Er wurde nur anderthalb Jahre alt, dann starb er an Elefantenherpes.

Betagte Elefanten leben jetzt in „Seniorenresidenz“

Wie viele Elefantenkühe und Bullen in einem Zoo leben können, hängt immer vom Platz ab. Leipzig hat vergleichsweise viel Platz, trotzdem musste die Leipziger Herde nach dem Einzug der Berliner Gruppe 2020 umgebaut werden. Die Urgesteine Hoa (38) und Trinh (41), beide in Vietnam geboren und seit den 1980er-Jahren in Leipzig, wurden auf ihre alten Tage nach Neunkirchen im Saarland abgegeben. Dort zogen sie zusammen mit der betagten Kuh Kirsty, die inzwischen gestorben ist.

Ihre frühere Leipziger Stallgefährtin  Saida (50) ist ebenfalls abgegeben worden, lebt seit 2021 in einer Altersresidenz in Karlsruhe. Saida war 2006 aus Hamburg nach Leipzig gekommen, sie war sehr dominant und kam nur mit einer anderen Kuh zurecht. Nach deren Tod musste sie ebenfalls in eine neue Bleibe ziehen. Glücklicherweise spezialisieren sich einige Zoos und Tierparks auf die Haltung von Alttieren. Oder auch auf Jungbullen-Gruppen. In einer solchen – in Heidelberg – verbrachte der Leipziger Bulle Voi Nam als „Halbstarker“ fünf Jahre, bevor er in seine Geburtsstadt zurückkehrte.

Zoo Leipzig wartet auf zwei weitere Minifanten

Nach vielen Rückschlägen und jahrzehntelangen Zuchtbemühungen zeichnet sich im Leipziger Zoo nun endlich Erfolg bei der Elefantenzucht ab. Offenbar gibt es jetzt eine funktionierende Herde mit gutem Sozialgefüge, in der regelmäßig Dickhäuter-Nachwuchs zur Welt kommt. Wenn alles gut läuft, werden im Sommer vier Minifanten über die Leipziger Anlage rüsseln. Den Anfang mit Nachwuchs machten 2022 die Kühe Pantha (10) und Thuza (14) mit ihren Jungtieren Akito und Bào Ngoc. Als nächstes soll Leitkuh Kewa ihr Elefantenbaby bekommen – jeden Tag kann es soweit sein. Als letztes steht dann die Geburt bei Rani an. Ob alle vier Jungtiere dauerhaft in Leipzig bleiben können, hängt unter anderem vom Geschlecht ab: Für männliche Jungtiere gibt es in jedem Zoo nur einzelne Plätze, weibliche Jungtiere können dagegen gut in der Herde stehen. Ein anderer Risikofaktor sind Krankheiten wie Elefantenherpes – vor einem erneuten Ausbruch kann niemand sicher sein.