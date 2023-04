Nächtlicher Angriff auf Türsteher in Leipzig – 46-jähriges Opfer auf Intensivstation

Nach dem Angriff auf zwei Türsteher am Sonntagmorgen in Leipzig musste eines der Opfer auf Intensivstation behandelt werden. Die Polizei bittet bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe.

Blick auf den Eingangsbereich der Diskothek „Elsterartig“ am Leipziger Dittrichring. Hier wurden am Sonntagmorgen zwei Türsteher durch Stiche zum Teil schwer verletzt.

Leipzig. Nach dem gewalttätigen Angriff auf zwei Security-Mitarbeiter am Sonntagmorgen vor der Diskothek „Elsterartig“ in der Leipziger Innenstadt hat die Polizei weitere Details zum Vorfall veröffentlicht. Zudem werden mögliche Zeuginnen und Zeugen aufgerufen, die Ermittlungen zu den Tathintergründen zu unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angriff ereignete sich am Sonntag gegen 3.45 Uhr im Eingangsbereich der Diskothek am Dittrichring. Mehrere Unbekannte und mindestens einer der Türsteher des Lokals waren demnach in Streit geraten. „Im Rahmen einer daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 46-jähriger Security-Mitarbeiter mit einem spitzen Gegenstand im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt“, heißt es im Bericht der Behörden.

Kollege kommt zu Hilfe und wird auch verletzt

In der Folge sei ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter des Clubs zu Hilfe gekommen. Der 25-Jährige sei von den Tätern noch am Arm verletzt worden, ehe sie in Richtung Innenstadt flüchteten, hieß es am Montag. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter seien anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. „Während der 25–Jährige ambulant behandelt wurde, musste der 46-Jährige intensivmedizinisch behandelt werden“, so die Polizei weiter. Zum aktuellen Zustand des Mannes ist nichts bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ermittlungen zu den Tätern laufen auf Hochtouren. Am Samstag hieß es, es könne sich um eine Gruppe von bis zu acht Personen gehandelt haben, die mit den Türstehern in Konflikt gerieten. Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

Fall erinnert an Auseinandersetzung 2008 am Dittrichring

Der aktuelle Fall erinnert zumindest in Teilen an eine ähnliche Auseinandersetzung im März 2008 im Rahmen des sogenannten „Disco-Kriegs“ in der Messestadt. Damals wurde ein Türsteher des Nachtclubs „Schauhaus“, der ebenfalls am Dittrichring nur wenige Meter entfernt vom heutigen „Elsterartig“ betrieben wurde, durch Messerstiche schwer verletzt. Die Täter wurden acht Jahre später zu Geldbußen verurteilt.

Damals waren Streitigkeiten zwischen mehreren Securityfirmen Hintergrund gewalttätiger Angriffe auf mehrere Discos und Nachtclubs in Leipzig. Der Tod eines Discotheken-Angestellten, der damals durch Schüsse verletzt wurde, konnte bis heute nicht vollends aufgeklärt werden.