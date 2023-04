Nach Messerattacke vor „Elsterartig“: Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht zum 2. April sind vor dem Club „Elsterartig“ am Leipziger Dittrichring zwei Security-Mitarbeiter mit Messern zum Teil schwer verletzt worden. Die Tätergruppe konnte unerkannt entkommen. Das sind die aktuellen Entwicklungen in dem Fall:

Leipzig. Nach dem Messerangriff vom 2. April auf zwei Security-Mitarbeiter vor dem Club „Elsterartig“ am Leipziger Innenstadtring geht die Suche nach den Tätern weiter. Konkrete Tatverdächtige konnten bisher nicht ermittelt werden, teilte eine Sprecherin der Leipziger Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei würden andauern.

„Erst nach Abschluss aller geführten und noch durchzuführenden Ermittlungen, insbesondere auch der Auswertung des sichergestellten Beweismaterials, können verlässliche Angaben zum genauen Tatablauf und zu einem etwaigen Motiv der Tat gemacht werden“, so die Behördensprecherin.

Am frühen Sonntagmorgen des 2. April war im Eingangsbereich des Clubs „Elsterartig“ eine Gruppe von etwa acht Männern zunächst mit einem 46-jährigen Türsteher aneinander geraten. Der Security-Mitarbeiter wurde mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper. Ein ihm zu Hilfe eilender 25-jähriger Security-Mitarbeiter wurde ebenfalls durch Stiche am Arm verletzt. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen.

Experten der Leipziger Kriminalpolizei hatten am Sonntag Spuren gesichert. Außerdem veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf. Bisher seien bei den Ermittlungsbehörden allerdings keine Hinweise eingegangen, aus denen sich „zielführende Ermittlungsansätze, auch zur Identifizierung von Tatbeteiligten“, ergeben hätten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Nach wie vor steht die genaue Zahl der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen nicht fest. Das Verfahren richtet sich noch gegen Unbekannt, hieß es. „Anlässlich dessen möchte ich betonen, dass der Zeugenaufruf weiterhin Gültigkeit hat“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Jana Friedrich.

Erinnerungen an Leipziger „Disco-Krieg“

Der aktuelle Vorfall am Dittrichring lässt Erinnerungen an den sogenannten Leipziger „Disco-Krieg“ im März 2008 wach werden. Damals wurde nur wenige Meter vom heutigen Club „Elsterartig“ entfernt ein Türsteher des Nachtclubs „Schauhaus“ durch Messerstiche schwer verletzt. Die Täter wurden acht Jahre später zu Geldbußen verurteilt. Hintergrund waren Streitigkeiten zwischen mehreren Leipziger Securityfirmen.

Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden.