﻿Ärger bei Leipziger Eltern: „Zurzeit treffen die Streiks immer uns“

Elternstreik an der Leipziger Kita in der Gohliser Straße – zumindest symbolisch. Würden sie wirklich streiken, wären ihre Kinder ganz auf sich allein gestellt. Die Tatsache, dass das unvorstellbar ist, ist Teil des Problems.

Leipzig. So ein „langes Wochenende“, sagt Valentin – und der Sechsjährige wählt tatsächlich genau diese beiden Wörter – „das ist auch mal ganz schön“. Allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler aus seiner Sicht: „Ich würde lieber mit Fridolin spielen.“

Fridolin ist Valentins bester Freund. Doch der Kindergarten in der Gohliser Straße, in dem sie sich normalerweise treffen, war am Donnerstag geschlossen und wird es am Freitag ebenso sein, genauso wie mehr als 30 weitere städtische Kitas und fast 50 Schulhorte. Zudem schränken rund 20 Kitas und Horte in Leipzig ihre Öffnungszeiten an den beiden Tagen ein. Die Erzieherinnen und Erzieher streiken – bundesweit für mehr Lohn.

Ärztin musste kurzfristig Krankenhaus-Schicht tauschen

Valentin ist am Donnerstag trotzdem zum Kindergarten gekommen. 13 Kinder sowie neun Mütter und Väter haben ein paar Plakate und jede Menge Straßenkreide mitgebracht. „#Elternstreikt!“ haben sie als Ausruf in Großbuchstaben vor den Kita-Eingang geschrieben. Sogar zwei Polizisten schauen kurz vorbei. Die Demo ist angemeldet. Die Idee war erst tags zuvor im Elternrat entstanden. „Es wäre cool, wenn nicht nur wir, sondern alle Eltern streiken würden“, findet Sophie. Die Psychologie-Studentin ist Valentins Mutter. „Dann wäre sichtbar, was alles dranhängt.“

Bei Francie Allenstein zum Beispiel. Die 35-jährige Ärztin ist mit ihren Kindern Carla (6) und Manu (4) hier. Als sich am Dienstag die Nachricht verbreitete, dass es gleich zwei Streiktage geben würde, „da war ich echt fertig“, seufzt sie. Am Freitag hätte sie ohnehin frei gehabt, nun hat sie aber mit einem Kollegen ihre Krankenhausschicht am Donnerstag gegen dessen Dienst am Freitag getauscht: Denn erst kurz vor dem Wochenende können Carlas und Manus Großeltern einspringen. „Seit Corona setzt sich fast ununterbrochen fort, dass wir Eltern hin- und herjonglieren müssen, damit unsere Kinder betreut sind“, klagt sie.

Christian Jahr ist mit seinem Sohn hier. „Kinder haben keine Lobby“, hat der Vater auf ein Plakat geschrieben. Beinahe wöchentlich schicke der Kindergarten ein E-Mail, ob man die Kinder nicht früher abholen könne, sagt er – Personalnotstand. „Oft ist es gar nicht als Frage, sondern als Feststellung formuliert: eingeschränkte Öffnungszeiten.“ Jahr muss dann häufig Termine absagen, so wie auch jetzt an den Streiktagen. Er ist Bauingenieur. „Richtig frei nehme ich nicht, sondern versuche, in der Mittagsschlafzeit wenigstens ein bisschen was wegzuschaffen.“

Besserer Betreuungsschlüssel wichtiger als mehr Lohn

Anne Fritsch hält ihren fünfjährigen Sohn Carl an der Hand. „Es heißt immer, dass pädagogische Fachkräfte fehlen“, sagt sie. „Aber wir sind auch Fachkräfte, die jetzt nicht arbeiten können, weil wir auf unsere Kinder aufpassen müssen.“ Man werde in Vorstellungsgesprächen mittlerweile gefragt, ob die eigenen Kinder in eine städtische Kita oder in die Einrichtung eines freien Trägers gingen, berichtet sie. „Und ich habe den Eindruck, dass es ein Minus ist, wenn ein Kindergarten wie bei uns in der Hand der Stadt liegt.“

Die fünfjährige Pauline hat sich auf den Boden gelegt. Alexandra Süß, ihre Mutter, malt die Umrisse ihrer Tochter mit Kreide ab. „Wir Eltern fangen den Personalmangel eh schon immer wieder mit Vorlesestunden oder Sportangeboten ab“, betont die wissenschaftliche Uni-Mitarbeiterin. Das Verständnis für die Erzieherinnen und Erzieher sei groß unter den Eltern. „Es wäre schön, wenn sie mehr Geld kriegten“, sagt sie. „Aber vor allem bräuchten sie mehr Leute – einen besseren Betreuungsschlüssel.“

An vergangenen Streiktagen haben es die Eltern mit E-Mails an die Stadtverwaltung versucht, fügt Alexandra Süß an, „auf die emotionale Schiene“. Aber es habe kaum eine Reaktion gegeben. „Jetzt überlegen wir, ob wir für die Streiktage das Geld zurückfordern.“ Vielleicht ein Zeichen, das stärker verfängt? Er ärgere sich jedenfalls zunehmend darüber, sagt Christian Jahr, „dass stillschweigend vorausgesetzt wird, dass die Eltern es schon irgendwie hinkriegen“ – vordergründig ohne Zusatzkosten. „Aber nicht jeder kann eine Oma einspannen. Nicht jeder kann einfach kurzfristig frei nehmen. Nicht jeder kann einen Babysitter bezahlen.“

Psychologie-Studentin Sophie fasst die Lage aus Sicht der Eltern zusammen: „Zurzeit treffen die Streiks immer uns. Und ich habe das Gefühl, dass es den Entscheidungsträgern egal ist, wenn das Kita-Personal streikt, weil wir es ja ausbügeln.“ Womöglich seien die Zeiträume auch einfach zu groß für die Politik, mutmaßt sie: „Die langfristigen Folgen der mangelnden Kinderbetreuung wird man vielleicht erst in 20 Jahren sehen“ – selbst wenn sich das Ganze für ihren Sohn Valentin im Moment einfach wie ein „langes Wochenende“ anfühlt.