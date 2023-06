﻿Fußball-EM 2024: Große Pläne für Stadionvorplatz – Parkhaus an der Arena wird gebaut

Leipzig. Es wird ein neues Großprojekt in Leipzig: Bis 2030 soll das Umfeld der Red Bull Arena und der Quarterback-Arena völlig neu gestaltet werden. Leipzigs Stadtplanungsamt hat am Donnerstag den Rahmenplan für das Quartier zwischen Lindenau, Elsterbecken und Waldstraßenviertel vorgelegt.

Das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten aus Dresden hat ihn erarbeitet. Anpfiff für erste Arbeiten – der Stadtrat wird wohl im Frühherbst entscheiden – soll noch vor der Fußball-EM im Juni 2024 sein, bei der vier Spiele in Leipzig ausgetragen werden. Bis dahin soll der Stadionvorplatz, derzeit eher trist und wenig einladend, kurzfristig aufgewertet werden.

Das Stadionumfeld soll in den kommenden Jahren aufgewertet und zu einem attraktiven Areal werden. Die Masterplanung für das Gebiet ist inzwischen erarbeitet, weitere öffentliche Beteiligung ist vorgesehen. Hier ein aktueller Blick auf den Vorplatz. © Quelle: Dirk Knofe

Vorgesehen ist, die Asphaltoberfläche zu erneuern, 200 zusätzliche Radabstellplätze zu installieren und auch Büsche zu pflanzen, die später durch Bäume ersetzt werden können. Wie der Stadionvorplatz künftig aussieht, wird 2024 zunächst in einem Wettbewerbsverfahren geklärt, der auch die Fläche der Container-Grundschule umfasst. Hintergrund: Im Bereich des ehemaligen Schwimmstadions sind eine neue Grundschule samt großer Sporthalle sowie ein Gebäude fürs Sportmuseum geplant. Die Schule soll bis 2028 bezugsfertig sein, die Containerschule in der Eitingonstraße kommt dann weg. Geprüft wird derzeit, ob eine Sporthalle mit mehreren Tausend Zuschauern möglich ist. Die Grünstreifen der doppelten Lindenallee an der Friedrich-Ebert-Straße werden aufgewertet, sodass ein einladender öffentlicher Raum entsteht. Eine Öffnung des Flusslaufs der Alten Elster wird derzeit nicht weiter verfolgt, heißt es, bleibt aber möglich.

Blick auf den Stadionvorplatz. Bereits bis zur Fußball-EM 2024 soll es Verbesserungen geben. 2024 ist dann ein Wettbewerbsverfahren geplant. © Quelle: Dirk Knofe

Parkhaus an der Arena entsteht

Der Masterplan sieht vor, den ruhenden Verkehr neu zu ordnen. Ein Knackpunkt: Zu diesem Zweck entsteht ein Parkhaus neben der Arena (1300 Plätze). „Es wird keine zusätzlichen Parkplatzflächen geben. Ziel bleibt eine Begrenzung von Stellflächen“, betont Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne).

Fürs RB-Stadion (48.600 Zuschauer) sowie Veranstaltungen in der Arena müssten laut baurechtlicher Anordnung 2040 Stellplätze vorgehalten werden. Die auf dem Kleinmesseplatz fallen aber künftig weg. „Wenn wir die Kleinmesse am Cottaweg erhalten wollen, gibt es zum Parkhaus keine Alternative“, betont Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). In der Erdgeschosszone des neuen Parkhauses sollen möglichst die Lastzüge halten, die das Bühnenequipment für die Konzerte in der Arena anliefern. „Wir wollen Autos raushaben, zusätzliche Stellflächen entstehen daher nicht“, betont Jung mehrmals. Vorrang habe die Entwicklung von Park+Ride-Flächen sowie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Der mittlere Teil des Vorplatzes soll weiterhin dem Anwohnerparken vorbehalten sein.

Über das Elsterbecken wird eine etwa sechs Meter breite und 200 Meter lange Brücke für Fußgänger und Radfahrer geplant. © Quelle: Visualisierungen Rehwaldt Landschaftsarchitekten / Stadt Leipzig

Brücke über das Elsterbecken vorgesehen

Bundesligist RB Leipzig baut an der Ecke Cappastraße/Erich-Köhn-Straße in unmittelbarer Nähe des Trainingszentrums am Cottaweg ein neues Gebäude für seine Verwaltung. Eine Fläche neben der Kleinmesse für einen weiteren Sportplatz wird ebenso vorgehalten. Wegeverbindungen zum Stadion, vor allem die Ost-West-Verbindung zwischen Lindenau und dem Waldstraßenviertel, sollen ebenfalls besser werden. Ein Highlight: Es wird eine etwa sechs Meter breite und 200 Meter lange Brücke für Fußgänger und Radfahrer über das Elsterbecken geplant, die Stadion und RB-Trainingsgelände verbindet. Dabei muss allerdings noch geklärt werden, wie der artenschutzrechtliche Rahmen aussieht: „Es handelt sich um einen hoch geschützten Naturraum“, so Jung. Planungskosten sollen aber bereits im Doppelhaushalt 2025/26 verankert werden.

Der Festwiesen-Vorplatz wird ertüchtigt. Dort soll es vor allem breitere Bahnsteige für die Straßenbahnen geben. Entstehen wird eine öffentliche Toilettenanlage und ein RB-Fanhaus. Der Rahmenplan soll auch öffentlich diskutiert werden, hieß es.

