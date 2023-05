Ende für das „Diktat des Autos“ - OBM Jung entwirft Vision der Stadt

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es sind drastische Worte, die Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wählt, wenn er von der „Freiheit vom Diktat des Autos“ spricht. Im Stadtrat am Mittwoch wollte es der OBM klar und deutlich auf den Punkt bringen: Leipzig wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. Jungs Vision für Leipzig ist groß: Mehr Platz für Menschen mit Frei- und Grünflächen, bis 2030 sollen alle Wege in Leipzig zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV zurückgelegt werden können, ein neues Radwegenetz soll entstehen, der ÖPNV besser werden, einige Straßen sollen für Autofahrer komplett gesperrt werden, es soll eine Flanieroffensive für bessere Gehwege geben, Sanktionen für Gehwegparker und sogar der (erneute) Traum vom S-Bahn-Tunnel von Ost nach West ist wieder erwacht. Jung sagt: „Mein Anspruch ist es, Mobilität für alle zu ermöglichen und den vorhandenen Raum gerecht neu aufzuteilen und die Fehler aus 100 Jahren autofokussierter Stadtgestaltung Schritt für Schritt abzumildern.“

„Unsere Wirtschaft wird nicht zusammenbrechen, wenn man in der Stadt auf Hauptverkehrsadern 30 fahren muss“: OBM Burkhard Jung im Stadtrat Leipzig. © Quelle: Wolfgang Sens

Im Stadtrat gab es - oh Wunder - Zustimmung (Grüne) und Gegenwind (CDU/AfD). Und zahlreiche Hinweise auf Versäumnisse und schlechte Planungen der vergangenen Zeit (Linke/FDP). Unser Rathaus-Reporter Klaus Staeubert hat die Debatte verfolgt und für Sie zusammengefasst.

Klar ist: Diese Grundsatzrede zur Verkehrswende und der Vision für die Stadt war ein Befreiungsschlag des Oberbürgermeisters - nach vielen Wochen, in denen es in der Stadt wieder viele Diskussionen gegeben hatte. Und weiter gibt. Nicht immer konnte die Stadt ihre Bürgerinnen und Bürger bei einigen „Hau-Ruck“-Aktionen der Verkehrswende (Neue Radwege am Ring, „Superblocks“ im Stadtteil) ausreichend mitnehmen – viele fühlten sich überrumpelt, nicht eingebunden, nicht ausreichend informiert. Und viele ärgern sich, wenn auf den Anfang kein Ende folgt – und so beispielsweise Radwege plötzlich im Nichts enden. Das muss bei den weiteren Veränderungsprozessen besser werden. Lesen Sie dazu auch meinen Kommentar zur Rede des OBM im Stadtrat.

Nun interessiert uns natürlich auch, was Sie denken. Daher fragen wir in unserer aktuellen Online-Umfrage: Kann Leipzig auch mit weniger Autos funktionieren - so wie es OBM Jung skizziert? Sagen Sie uns doch gerne Ihre Meinung - hier in der Abstimmung oder auch an per Mail an leserbriefe@lvz.de.

