Rechtsstreit um Leipziger DHL-Blockade: Klima-Aktivisten sollen Bäume pflanzen oder Geld zahlen

Leipzig. Von Einverständnis könne nicht die Rede sein. Dennoch wollen jetzt alle Klima-Aktivisten, die im Juli 2021 die Zufahrt zum DHL-Kreuz am Flughafen Leipzig/Halle blockiert haben, einem Vergleich mit dem Logistikkonzern zustimmen. So teilte es am Freitag zumindest eine Gruppe mit dem Namen „Repressionen nicht zustellbar“ mit.

Zuvor hatte bereits eine Beteiligte dem Vergleich zugestimmt. So entging sie einer für den Freitag (25. August 2024) anberaumten Urteilssprechung am Landgericht Halle. „Es ist zu erwarten, dass der Vergleich auf die anderen 53 Aktivisten ausgeweitet wird“, so Sprecherin Luka Scott von „Repressionen nicht zustellbar“

Arbeitsstunden bei Stiftung „Mehr Wald für Sachsen“

Der Vergleich sehe vor, dass die 54 Aktivisten entweder 64.000 Euro zahlen müssen oder aufsummiert 4,320 unbezahlte Arbeitsstunden bei der Stiftung „Mehr Wald für Sachsen“ ableisten müssten, sprich jeder muss 80 Stunden lang Bäume pflanzen.

„Dieser Vergleich ist keine faire Einigung, sondern eine Niederlage für die Demonstrationsfreiheit“, so die Sprecherin der Kampagne. Seit über zwei Jahren kämpfe man mit „der Repression“ und wolle nicht länger Spielball von DHL sein, „sondern unsere Kraft endlich wieder auf den gemeinsamen Kampf gegen die sich zuspitzende Klimakrise richten“, bemerkt Luka Scott, die laut eigener Angaben ebenfalls von der Klage betroffen sei.

„DHL spielt sich als Gesetzeshüter auf“

„DHL überschreitet mit diesem Vergleich massiv seine Kompetenzen und spielt sich als Gesetzeshüter auf, der Arbeitsstunden verordnen kann.“ Der Konzern stelle sich gesprächsbereit dar, zeige in Gesprächen aber nicht die geringste Verhandlungsbereitschaft. „Sie wollen mit Baumpflanzprojekten ihr rückwärtsgewandtes Geschäftsmodell und nun auch ihre juristischen Einschüchterungsversuche grünwaschen.“

Laut der Sprecherin hat die Aktion mehrere Alternativvorschläge zur Einigung unterbreitet. Diese sahen in erster Linie vor, dass beide Seiten an einen gemeinnützigen Verein spenden. Darüber hinaus sollte DHL nicht länger behaupten, dass durch die Sitzblockade 2021 Impfstoff-Lieferungen behindert wurden und Schäden in Höhe von 1,5 Millionen Euro entstanden waren.

Außerdem hätten die Aktivisten vorgeschlagen, dass sich DHL für einen Ausbaustopp einsetzen soll, solange die über 6000 Einwände der Bürger-Initiativen gegen Fluglärm nicht ausgeräumt sind. Im Gegenzug habe man sich bereit erklärt, „zukünftig nicht an rechtswidrigen Blockaden von DHL teilzunehmen“. DHL habe alle Angebote abgelehnt.

Derzeit läuft für den Ausbau des Airports Leipzig/Halle, für den die Mitteldeutsche Flughafen AG rund 500 Millionen Euro veranschlagt, ein aktualisiertes Planfeststellungsverfahren samt Umweltverträglichkeitsprüfung.

Der Logistikkonzern will sich aktuell noch nicht zu dem Vergleich äußern.

LVZ