﻿Endspurt bei den Sommerkinos – diese Locations zeigen noch Filme

Leipzig. Der Sommer ist zurück in Leipzig – und bringt noch einmal viel Sonne und angenehme Wärme nahe der 30 Grad Celsius. Gute Aussichten also für die Sommerkinos der Stadt. Deren Betreiber sind hoffnungsfroh, dass die erwartet lauen Nächte noch einmal viele Besucherinnen und Besucher vor die Open-Air-Leinwände locken. Ein Aus- und Rückblick:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Filmnächte Scheibenholz an der Rennbahn

Größtes Open-Air-Kino der Stadt ist das Sommerkino auf der Rennbahn Scheibenholz. Mitte Juli hat es begonnen, letzte Vorstellung ist am 20. August, insgesamt 40 Veranstaltungen standen in diesem Jahr auf dem Programm. „Wir sind in der glücklichen Situation, bis zu 700 überdachte Sitzplätze zur Verfügung stellen zu können. Besucher können es sich bei uns also richtig gemütlich machen. Wir mussten keinen Veranstaltungsabend aufgrund des Wetters absagen“, berichtet Geschäftsführer Matthias Pfitzner.

Diese Film-Highlights stehen noch an: „Mission Impossible 7“ (Samstag, 12. August), das für einen Oscar nominierte Drama „Tár“ (Dienstag, 15. August), „Ein Mann namens Otto“ mit Tom Hanks (Mittwoch, 16. August) und „Oppenheimer“ (Donnerstag, 17. August).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag gab es Besuch im Scheibenholz, das Filmteam von „Sonne und Beton“ nach dem gleichnamigen Roman von Comedian Felix Lobrecht war zu Gast. Regisseur Dawid Wnendt und die vier Hauptdarsteller erzählten von ihrer Zeit am Set und beantworteten Fragen aus dem Publikum.

Rennbahnweg 2 A; Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr, Beginn um 21 Uhr; die Tickets kosten 13 bis 16 Euro.

Sommerkino auf der Feinkost

Das längste Sommerkino der Stadt läuft seit Mitte Mai bis zum 12. September in der „Feinkost“ an der Karl-Liebknecht-Straße. 150 Plätze stehen zur Verfügung, fast jeden Abend wird ein Film gezeigt – darunter im August noch drei Previews und eine Surf-Film-Nacht. Beginn ist jeweils um 21 Uhr – und zwar bei jedem Wetter: „Wir spielen immer, auch bei Sturm und Regen. Haben ein Dach und sind damit geschützt auf dem Hof der Feinkost“, heißt es auf der Facebook-Seite.

„Alle Filme laufen sehr gut, selbst bei Regen hatten wir noch 80 Besucher“, sagt Betreiberin Miriam Pfeiffer von der Kinobar Prager Frühling. „Und wenn es richtig heiß ist, kommen die Leute erst recht.“ Da oft nur noch wenige Karten an der Abendkasse erhältlich seien, mache es Sinn, den Vorverkauf über Cinetix zu nutzen. „Wir haben ein sehr dankbares Publikum, das sich verabredet, um zu uns zu kommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kunst- und Gewerbegenossenschaft Feinkost, Karl-Liebknecht-Straße 36; Beginn ist jeweils um 21 Uhr; die Tickets kosten 8,50 Euro/ermäßigt 7 Euro.

Sommerkino auf dem Dach der Moritzbastei

Erst seit Montag läuft das Sommerkino auf dem Dach der Moritzbastei. © Quelle: André Kempner

Das Sommerkino auf dem Dach der Moritzbastei ist erst am Montag gestartet und läuft bis zum 24. August. „Die letzten zwei Tage waren komplett voll. Die Leute haben sich Decken mitgebracht“, berichtet Sven Röder von der Cinémathèque. In den nächsten Tagen gibt es im Wechsel die Streifen „Arielle, die Meerjungfrau“, „Sisi und ich“ mit der Leipziger Schauspielerin Sandra Hüller, „Die Fabelmans“, „Aftersun“, „Alle reden übers Wetter“ und „Asteroid City“ zu sehen. Das Kino bietet 120 Plätze.

Kurt-Masur-Platz 1; Beginn ist 21.30 Uhr beziehungsweise 22 Uhr; Tickets: 8 Euro.

Sommerkino der Schaubühne Lindenfels

Hat im Juni begonnen und läuft noch bis Ende August – immer dienstags bis samstags. Mit großem Abstand am erfolgreichsten war der neue Film „Asteroid City“ von Wes Anderson, den alleine an zwei Juli-Abenden insgesamt 370 Besucherinnen und Besucher sehen wollten. Auch die diesjährige Programmreihe „Film Musik Filme“ kam sehr gut an. Laut Patrick Gängler von der Kinoleitung ist die Plagwitzer Markthalle offenbar als Veranstaltungsort beim Publikum angekommen – auch wenn es wetterbedingt einige Stornierungen gab. An einem Abend wurde die Filmvorführung komplett abgesagt. Und an einem anderen musste sie aufgrund einer Gewitterwarnung abgebrochen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Highlights der nächsten Tage sind die Preview von Charly Hübners Regie-Spielfilmdebüt „Sophia, der Tod und ich“ (23. August) und die Leipzig-Premiere von „Housenation – Eine musikalische Reise durch Deutschland“ inklusive Publikumsgespräch mit dem Leipziger DJ, Labelbetreiber und Protagonisten Steffen „Filburt“ Friedrich sowie den Filmemachern (24. August).

Schauplatz ist die Plagwitzer Markthalle, Markranstädter Straße 8. Die Tickets kosten 7 Euro. Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Kleinere Leipziger Sommerkinos

Auch auf dem LVZ-Vorplatz gab es in diesem Jahr schon ein Sommerkino. © Quelle: André Kempner

Open-Air-Kino in der Spinnerei: Der Spielplan läuft noch bis zum 16. August. 70 Leute finden im Spinnerei-Ambiente Platz. Immer donnerstags, freitags und sonnabends flimmert ein Film über die Leinwand. 

Spinnereistraße 7; Beginn ist jeweils 21 Uhr; Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

LVZ-Sommerkino – ist für dieses Jahr leider schon beendet. Vom 3. bis 9. Juli konnte das Publikum auf dem ist für dieses Jahr leider schon beendet. Vom 3. bis 9. Juli konnte das Publikum auf dem Vorplatz des Medienhauses am Peterssteinweg im Liegestuhl Filme gucken – und zwar kostenlos.

LVZ