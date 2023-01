﻿Kälteres Wasser – Leipzigs Schwimmhallen verlieren Badegäste

Wegen der Energiekrise wurde in den städtischen Hallenbädern in Leipzig die Wassertemperatur um zwei Grad Celsius gesenkt. Ergebnis: Die Besucherzahlen sind um ein Viertel zurückgegangen. Besonders Älteren und Kindern ist es zu kalt.

Leipzig. Mehr für die Gesundheit tun – wer sich das für das neue Jahr vorgenommen hat, möchte vielleicht öfter schwimmen gehen. Allerdings wurde im Herbst des Vorjahres die Wassertemperatur in Leipzigs städtischen Bädern zwecks Energieeinsparung um zwei Grad Celsius reduziert – was viele Badegäste als zu kalt empfinden. "Mein Sohn hatte binnen Minuten blaue Lippen und in den Kinderbecken spielte auch kaum jemand", berichtet eine Besucherin, die zwischen Weihnachten und Silvester in der Grünauer Welle war. "Ich fand es dort für die Ferienzeit auffallend leer. Das Wasser war gefühlt überall gleich kalt."