﻿Ein Euro zusätzlich pro Gast: Erstes Leipziger Restaurant kassiert eine Energiepauschale

Hinweis an der Restaurantscheibe schon beim Hineinkommen: Im Barcelona in der Leipziger Gottschedstraße zahlt jeder Gast einen Euro als Ausgleich für steigende Kosten.

Leipzig. Dass alles teurer wird, weiß Bea Wolf schon länger. Das Bier, weil die Getreidelieferungen aus der Ukraine ausbleiben. Das Personal, weil es einen neuen Mindestlohn von zwölf Euro gibt. Und, klar: den Laden warm zu kriegen, in Wolfs Fall das Barcelona in der Leipziger Gottschedstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es steigen natürlich noch viele, viele andere Kosten. Also wird bald auch das Essengehen teurer. Oder? Nein, sagt Wolf. „Genau das wollten wir nicht.“

Es ist ein trubeliger Donnerstagmittag. Um 17 Uhr öffnet das Barcelona. Noch ist viel zu tun, Gäste kommen reichlich, der Umsatz stimmt. In ein paar Monaten, ungefähr nach Weihnachten, könnte das schon ganz anders aussehen. Wenn die gestiegenen Kosten auf ruhige, zu ruhige Abende treffen, dann kann es für Gastronomen eng werden. „Wir mussten uns etwas einfallen lassen“, sagt Wolf.

Die neue Energiepauschale in der Barcelona wird auf der Rechnung extra ausgewiesen: pro Gast ein Euro – unabhängig davon, wie viel ein Gast trinkt oder isst. © Quelle: LVZ

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Barcelona ist nicht das einzige Leipziger Lokal, das sich zur Zeit fragt: Wie geben wir die gestiegenen Kosten an die Kundschaft weiter? Da gibt es die Dönerbuden, die ganz cool die alten Preise auf der großen Tafel durchstreichen und neue, größere Zahlen daneben schreiben. Da sind die vietnamesischen Imbisse, die einfach schnell eine neue Karte ausdrucken – mit gestiegenen Preisen, die Nicht-Stammkunden vielleicht nicht sofort auffallen.

„Coperto“ wie in Italien? Gibt es in Deutschland nicht

Im Barcelona kostet noch alles so viel wie früher: Der Tortilla mit Käse 10 Euro, die Tapas-Platte für zwei 19 Euro. Dafür gibt es eine andere Neuerung. Man erfährt von ihr schon beim Hereingehen an der Tür. Oder auf der ersten Seite der Speisekarte: „Liebe Gäste, Freunde und Wegbegleiter!“, steht da. „Bis hierher sind wir gekommen, ohne die Welle der Preiserhöhungen, die uns längst erreicht hat, an Euch weiterzugeben. Doch nun benötigen wir das zutun aller Gäste. Ab 1. November 2022 berechnen wir pro Gast und Besuch im Barcelona 1 Euro.“ Der eine Euro zusätzlich sei eine „kollektive Geste“ mit deren Hilfe man Preiserhöhungen vermeiden wolle. Der Text schließt mit einem großen „ZUSAMMEN BLEIBEN!!!“

Auf der Karte des Barcelona © Quelle: LVZ

Tatsächlich taucht am Ende des Abends auf der Rechnung eine ungewohnte Position auf: „2 x Energiepauschale á 1,00 €“. Dabei ist es egal, ob man nur ein Bier trinkt oder einen ganzen Abend viele verschiedene Gänge isst. Ein Euro für alle. Darf man das einfach so?

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Eigentlich nicht“, sagt Bea Wolf. Schließlich sei man nicht in Italien, wo viele Urlauber das „Coperto“ von der Rechnung kennen, was übersetzt „Gedeck“ bedeutet und neben Brot, Olivenöl und Papiertischdecke auch das Trinkgeld beinhaltet. Das „Coperto“ kann variabel nach oben geschraubt werden, je nach Wirtschaftslage. In Deutschland hingegen gilt die Preisangabenverordnung, was man übersetzen kann mit: Jeder Gast muss wissen, wie viel er am Ende des Abends zahlt. „Coperto“ ist also nicht möglich.

30 Euro für ein Schnitzel in Bad Düben

Aber vielleicht eine Energiepauschale? Axel Klein, der sächsische Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), sieht das ganz entspannt. „Wenn es transparent gemacht ist und gut kommuniziert wird, sehe ich kein Problem“, sagt er. Er würde noch mehr Restaurants raten, höhere Kosten auf diese Weise zu finanzieren. Neben Energie (30 Prozent teurer) und Personal (20 Prozent teurer) seien auch Lebensmittelpreise allgemein gestiegen. Und die ersten Lokale seien schon betroffen. Eine Gaststätte in Dresden mit 300 Plätzen, so Klein, habe im August ihren neuen Abschlag für Energiekosten erhalten: 10.000 Euro statt bisher 5000 Euro.

Bea Wolf vom Barcelona sagt, ihr Anwalt habe ihr eigentlich vom Pauschal-Euro abgeraten. Aber dann habe sie gesehen, dass ein Lokal in Dresden genau dasselbe mache. Und, dass das Bio-Restaurant Kumara in Halle 70 Cent pro Gast erhebt. Wolfs dritte Entdeckung war ein Restaurant in Bad Düben, das für ein Schnitzel inzwischen 30 Euro verlangt. „Das wollten wir nicht“, sagt Wolf. „Also haben wir das mit dem Euro einfach gemacht.“

Und wie kommt der Euro an? Glaubt man Wolf, dann sehr gut. Insbesondere wegen des Gemeinschaftsgedankens: Alle geben ein bisschen. „Solidaritätsaspekt“ nennt das Wolf. Ende November wolle man nachzählen, wie viele Euros man in einem Monat zusammenbekomme. Ob der eine Pauschal-Euro reicht oder ob es zwei sein müssten. Die Euros, die noch versteuert werden müssen, sollen dann aufgehoben werden für die nächste Nebenkostennachzahlung. Oder die nächste Lohnabrechnung. Oder, oder, oder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Manche Kellner vergessen es noch“

Nur ein Problem gebe es, sagt Wolf. „Manche Kellner vergessen noch, den Euro bei jeder Bestellung mit in die Kasse einzugeben.“ Vielleicht ist es ja bald so, dass die Gäste von ganz allein einen Zusatz-Euro liegen lassen.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android