﻿Energiepreis-Pauschale für Studierende: „Das Geld wird zu spät kommen“

Leipzig. Es ist gut zwei Wochen her, dass der Bundesrat mit seiner Zustimmung den Weg für eine Energiepreis-Pauschale von 200 Euro für die 3,5 Millionen Studierenden sowie Fachschülerinnen und -schüler in Deutschland geebnet hat. Doch wann können die jungen Menschen das Geld beantragen, geschweige denn: Wann wird es ausgezahlt? „Möglichst schnell“, antwortet eine Sprecherin des Bundesbildungsministeriums (BMBF) auf eine LVZ-Anfrage vage. Ihre Chefin, Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), hatte schon Mitte November angekündigt: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Roman Behrends, Referent für Soziales im Studierendenrat (Stura) der Uni Leipzig, fürchtet dagegen: „Wahrscheinlich erst, wenn der Winter fast vorbei ist.“ Wie die Pauschalen für Erwerbstätige vom September und für Rentner vom Dezember soll das Geld eigentlich in akuten Notlagen helfen. „Doch dafür wird es zu spät kommen“, stellt der 22-jährige Chemie-Student fest. In Leipzig haben rund 60.000 Menschen Anrecht auf die Mittel, weil sie zum Stichtag 1. Dezember 2022 entweder in einer Hochschule eingeschrieben waren oder eine Berufsbildende Schule besuchten. In Sachsen geht es um etwa 160.000 Personen.

Wohnheim-Mieten und Mensa-Essen werden teurer

Die Konferenz der Sächsischen Studierendenschaften (KSS) hatte bereits im Dezember auf Demonstrationen und in einem offenen Brief an die Staatsregierung über die finanzielle Not geklagt: "Wir können nicht mehr – verdammt nochmal!" war eine Stellungnahme überschrieben. Zumal die Teuerung auch vor den staatlich subventionierten studentischen Einrichtungen nicht Halt macht: In Leipzig ist eine Anhebung der Wohnheim-Mieten um durchschnittlich 65 Euro angekündigt. In Mittweida und Freiberg habe sich das Mensa-Essen massiv verteuert, in Dresden und Chemnitz sollen die Semesterbeiträge erhöht werden, kritisierte die KSS in dem Brief. "Die ersten Studis treten bereits auf uns zu, weil sie aufgrund der prekären Situation bald ihr Studium abbrechen müssen", sagte KSS-Sprecherin Uta Lemke. Mittlerweile gebe es immerhin einen Gesprächstermin mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), ist zu erfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anders als bei Erwerbstätigen und Ruheständlern, denen ihre Pauschalen mit dem Lohn oder der Rente ausgezahlt wurden, liegen von Studierenden und Fachschülern nicht automatisch die Kontoverbindungen vor. Daher müssen sie das Geld aktiv beantragen. Aus dem BMBF heißt es dazu: "Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit den Ländern intensiv an der Erstellung einer zentralen Antragsplattform und an digitalen Strukturen vom Antrag bis zur Auszahlung."

Stolperfallen beim Antragsportal

Doch das ist augenscheinlich nicht so einfach, was offenbar auch an unterschiedlichen Datenschutz-Bestimmungen im föderalen Deutschland liegt. Nach LVZ-Informationen wird nun an einer einheitlichen Meta-Ebene gefeilt, die sich für die Antragsteller dann aber wohl in 16 länderspezifische Online-Portale aufteilen soll. Verkompliziert wird die rechtliche Lage dadurch, dass nur ein Datenabgleich ausschließen kann, dass etwa Studierende mit Wohnsitzen am Studienort und in einem anderen Bundesland bei den Eltern mit zwei Anträgen erfolgreich sein könnten. Zumal auch die Auszahlung zunächst bei den Ländern liegen und das Geld erst nachträglich vom Bund erstattet werden soll.

Lesen Sie auch

Der Leipziger Stura-Referent Roman Behrends äußert zwar Verständnis: „Natürlich lässt sich so eine Plattform nicht schnell aus dem Boden stampfen“, sagt er. „Aber wir hätten uns gewünscht, dass man vielleicht schon bei früheren Entlastungspaketen an uns denkt – oder dass man wenigstens zeitiger die technischen Voraussetzungen schafft, um mit dem finalen Beschluss dann sofort in die Umsetzung zu gehen.“ Laut Gesetz müssen die Studierenden und Fachschüler die Mittel bis spätestens 30. September beantragen: Je später die Möglichkeit dazu kommt, umso knapper wird es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„An sich“, so findet Behrends, „ist die Pauschale ein gutes Instrument“. Doch abgesehen vom Antragsverfahren kritisiert er auch die Höhe: „Bei den Preissteigerungen, die wir gerade erleben, sind 200 Euro nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein.“ Ihre weitergehenden Vorschläge haben die sächsischen Studi-Vertretungen bereits im offenen Brief formuliert: Sie fordern zusätzliches Geld für die Studierendenwerke, damit die Preise in Wohnheimen und Mensen niedrig bleiben, und mehr Mittel für Härtefall-Fonds, um Studierenden in akuter Notlage schnell zu helfen.