﻿Energiepreise sinken – aber Sachsens Verbraucher spüren davon erst mal nichts

An den Märkten gehen die Preise für Strom und Gas deutlich zurück. Doch viele Sachsen fragen sich, wann sich das auch in ihrer Energierechnung endlich bemerkbar macht. Die LVZ hat unter anderem bei Versorgern, Verbraucherschützern und Händlern nachgefragt.

Leipzig. Die Großhandelspreise für Strom und Gas gehen inzwischen deutlich zurück. Zugleich erhalten aber viele Verbraucher aus Mitteldeutschland weiterhin deutlich höhere Energierechnungen. Wie passt das zusammen? LVZ-Nachfragen bei Versorgern, Händlern und Verbraucherschützern machen wenig Hoffnung, dass die niedrigen Preise demnächst bei den Kunden ankommen.

Verivox: Aktuell 747 Strompreiserhöhungen

Im Gegenteil: "Für Januar, Februar und März 2023 liegen uns aktuell 747 Strompreiserhöhungen regionaler Stromversorger vor", berichtet Nancy Heling vom Vergleichsportal Verivox. "Die Preise steigen um durchschnittlich 51 Prozent, was für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden (kWh) Mehrkosten von rund 671 Euro bedeutet."

Bei Gas verzeichne man für die Monate Januar, Februar und März bisher 537 Preiserhöhungen regionaler Versorger von durchschnittlich 46 Prozent, heißt es weiter. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) entspreche das Mehrkosten von 1061 Euro pro Jahr.

Auch die mitteldeutschen Versorger Mitgas und EnviaM haben die Preise für Verbraucher erhöht. Aktuell beobachte das Unternehmen sinkende Energiepreise am tagesaktuellen Spotmarkt, sagt Cornelia Sommerfeld von Mitgas. Strom werde für 107,46 Euro pro Megawattstunde gehandelt, Gas für 65,69 Euro. Ende August vergangenen Jahres waren es in der Spitze fast 1000 Euro.

Die Preisentwicklung

EEX: Spotmarkt nur für kurzfristige Beschaffung

„Eine mögliche Ursache dafür ist eine überwiegend warme Witterung zum Jahreswechsel“, so die Sprecherin weiter. „Für unsere Beschaffung zur Versorgung unserer Kunden hat der Spotmarkt allerdings kaum Relevanz.“

Für ein großes Kundenportfolio wie das von EnviaM und Mitgas (rund 169.000 Gaskunden, rund 1,1 Millionen Stromkunden) könnten die benötigten Energiemengen nur am Terminmarkt beschafft werden. „Das heißt, wir kaufen in Monats- beziehungsweise Jahrestranchen bis zu drei Jahre im Voraus ein. Das sichert einerseits die benötigten Strom- und Gasmengen und schützt andererseits vor den starken Schwankungen am Spotmarkt. Dies kam unseren Kunden auch zugute, als die Preise tendenziell bereits anstiegen.“

Die Leipziger Strombörse EEX bestätig die fallenden Preise am Spotmarkt, der der kurzfristigen Beschaffung dient. Die dort gehandelten Mengen werden laut EEX-Sprecher Sebastian Himstedt innerhalb von zwei Tagen geliefert. Die weitaus größeren Mengen werden im Voraus über den Terminmarkt abgesichert. Handelsteilnehmer nutzen den Terminmarkt, "um sich gegen langfristige Preisänderungsrisiken abzusichern". Man ordere Strom Wochen, Monate und Jahre im Voraus. Der Terminmarkt spiegle die Erwartungen des Marktes an die zukünftige Preisentwicklung wider. Himstedt gibt zugleich zu bedenken, dass die Strombeschaffungskosten an der Börse aktuell etwas weniger als die Hälfte des Strompreises der Endkunden ausmachen. Der Rest sind Steuern, Abgaben und Netzentgelte.

Die Preisentwicklung am Handelsmarkt für Strom

Stadtwerke: Preisschwankungen halten an

Entlastung für Endverbraucher versprechen die in diesen Monat in Kraft getretenen Preisbremsen für Strom und Gas, die ab März ausgezahlt werden sollen. Die Deckelung des Strompreises auf 40 Cent/kWh und des Gaspreises auf 12 Cent/kWh sei positiv, könne die Folgen der Energiepreisexplosion aber nur abdämpfen, geben die regionalen Versorger EnviaM und die Stadtwerke Leipzig zu bedenken. Denn die gedeckelten Preise gelten nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Für den restlichen Bedarf werden weiterhin die teilweise sehr hohen Marktpreise fällig.

Die Stadtwerke Leipzig gehen von weiter schwankenden Preisen an den Märkten aus. „Nach unserer Einschätzung scheint die extreme Hochpreisphase, welche bis in den Spätsommer 2022 anhielt, der Vergangenheit anzugehören“, sagt Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl. „In einem Zeitraum, der vermutlich noch ein bis zwei Jahre andauern wird, werden die Marktpreise noch größeren Schwankungen unterliegen. Ein absolutes Preisniveau für dieses Jahr lässt ich daher nicht seriös prognostizieren.“

„Verbraucher sollten deshalb die Preisunterschiede zwischen den Versorgern prüfen und gegebenenfalls zu einem günstigeren Anbieter wechseln“, meint Verivox-Sprecherin Heling. Es könnte sinnvoll sein, im zweiten Halbjahr oder Anfang nächsten Jahres zu kündigen, um nicht auf zu hohen Preisen sitzen zu bleiben. Hintergrund: Von den günstigeren Tarifen dürften vermutlich als erstes Neukunden profitieren.

Verbraucherschützer: Längerfristige Entwicklung beachten

EnviaM und die Stadtwerke Leipzig warnen vor Versorgern, "die auf eine spekulative, spotmarktgetriebene Beschaffung setzen". Kunden gingen beim Wechsel dorthin ein hohes Risiko ein. "Dies war vor allem bei der Insolvenzwelle Ende 2021 zu beobachten", so EnviaM-Sprecherin Sommerfeld. Unseriöse Anbieten gingen pleite oder kündigten ihren Kunden unbegründet. Diese fielen in die Grund- oder Ersatzversorgung ihres örtlichen Versorgers.

Die Verbraucherzentrale Sachsen empfiehlt Kunden, stärker den längerfristigen Effekt im Blick zu haben. „Ob dann ein Verbleiben im aktuellen Tarif oder ein Wechsel die richtige Strategie darstellt, muss im Einzelfall beurteilt und entschieden werden“, sagt Verbraucherschützer Lorenz Bücklein. Wer sich unsicher sei, könne sich dazu an die Beratung der Verbraucherzentrale Sachsen wenden.

Von Andreas Dunte und Andreas Tappert