﻿Leipziger Weihnachtsmarkt: Einige City-Straßen ohne Festbeleuchtung

Nach zwei Jahren Pause werden am Dienstag auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt wieder Tausende von Lichtern für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Um Energie zu sparen, verzichtet die Kommune in einigen City-Straßen aber auf Lichterketten und Girlanden.

Leipzig. Am Dienstagnachmittag startet der Leipziger Weihnachtsmarkt 2022. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) schaltet um 17 Uhr die Festbeleuchtung an der Weihnachtstanne und in Teilen der Innenstadt an. Wer sich an frühere Jahre erinnert, wird so manches Funkeln aber vermissen. Denn um Energie zu sparen, verzichtet die Stadtverwaltung abschnittsweise auf Teile der festlichen Beleuchtung. Insgesamt sollen in diesem Jahr nur noch gut 20 Prozent des bisher üblichen Stroms verbraucht werden, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am deutlichsten auffallen werden die Einsparungen wohl auf dem Innenstadtring. Große Teile der vorweihnachtlichen Promenadenbeleuchtung seien dieses Mal nicht installiert worden, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung auf LVZ-Nachfrage mit. Konkret geht es um 174 vertikale Lichterketten an Fahrdraht- und Beleuchtungsmasten entlang des Innenstadtrings. Auch am Alten Rathaus werden in diesem Jahr insgesamt 340 Meter elektrische Girlanden fehlen, ebenso im Schumachergäßchen zwischen dem Kaffeehaus Riquet und dem Nikolaikirchhof.

Blick ins Schumachergässchen, dieses Jahr ohne Weihnachtsbeleuchtung. © Quelle: André Kempner

„Alle wichtigen Fußgängerzonen werden beleuchtet sein“

„Die Lichterketten mit Herrenhuter Stern und die Signets mit Kerzenmotiven werden dagegen am 22. November mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes in den Dunkelstunden in Betrieb genommen“, so der Sprecher weiter. Auch die wichtigsten innerstädtischenFußgängerzonen, die direkt an den Weihnachtsmarkt angrenzen, werden auch 2022 wieder vorweihnachtlich beleuchtet sein. Dazu zählen Hainstraße, Katharinenstraße, Thomasgasse, Salzgäßchen und Schumachergäßchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch am Alten Rathaus fehlen etwa 340 Meter elektrische Girlanden. © Quelle: André Kempner

Dennoch wird im Vergleich zu früheren Weihnachtsmärkten an den beleuchteten Stellen ebenfalls Energie gespart – so unter anderem an der Tanne auf dem Markt und an einem Großteil der mehr als 300 Buden. Alle von der Kommune verwendeten Lichtsysteme seien inzwischen auf energieeffiziente LED-Leuchtdioden umgerüstet und die Betriebszeiten im Vergleich zu früheren Jahren begrenzt worden, betonte Marktamtsleiter Walter Eber. „Der gesamte Anschlusswert der kommunalen Beleuchtung im Straßenraum beträgt so nur 3 Kilowatt statt bisher 14 Kilowatt.“

Lesen Sie auch

Zusätzliche Einsparungen bei der normalen Straßenbeleuchtung in der Innenstadt soll es aber nicht geben. Die bereits seit dem 1. September geltende Verordnung der Bundesregierung zum Energiesparen in Kommunen betrifft lediglich das Anstrahlen von Denkmälern und öffentlichen Gebäuden. „Eine dunkle Stadt ist somit auch weiterhin kein Thema für Leipzig“, hieß es aus dem Neuen Rathaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android