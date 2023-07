﻿Beerdigt die Stadt Leipzig ihre Pläne für eine Solar-Offensive?

Leipzig. Überholen, ohne einzuholen: Erst Ende Juni verkündete Sachsens Landesregierung, die Anschaffung privater Balkonsolaranlagen im Freistaat mit 6,5 Millionen Euro zu forcieren. Leipzig redet zwar schon seit mehr als zwei Jahren über eine solche Förderung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, wird aber den Wettlauf mit dem Freistaat verlieren. Inzwischen ist nicht mal auszuschließen, dass das ganze kommunale Förderprojekt am Ende noch scheitert. Denn die Stadtverwaltung hat die Förderrichtlinie für die Solar-Offensive, die die Ratsversammlung im Juli beschließen sollte, vorerst zurückgezogen und auf Eis gelegt.

Aufbaubank will 300 Euro ab September auszahlen

Schon Ende August will hingegen die Sächsische Aufbaubank (SAB) ein Portal zur Online-Beantragung der Landesfördergelder – 300 Euro pro Balkonkraftwerk – freischalten. Frühestens Mitte September sei dann mit Auszahlungen der ersten Fördergelder zu rechnen, so ein SAB-Sprecher auf Anfrage der LVZ.

Was die Landesregierung in ein paar Wochen geschafft hat, bekommt man im Leipziger Rathaus seit zweieinhalb Jahren nicht auf die Reihe. Dabei fehlt es weder am politischen Willen noch am Geld. Anfang 2021 beschloss der Stadtrat, jährlich eine halbe Million Euro bereitzustellen. Sie sollen den Menschen einen Anreiz geben, sich eine kleine Stecker-Solar-Anlage zu kaufen und damit einen Teil ihres eigenen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen selbst zu erzeugen.

Leipzigs Solar-Förderung sieht 400 Euro pro Haushalt vor

Zur letzten Sitzung des Stadtrates vor der Sommerpause Anfang Juli hatte die Verwaltung dann endlich die Richtlinie fertig, die unter anderem regelt, wer unter welchen konkreten Voraussetzungen in den Genuss der kommunalen Förderung kommt. Sie sieht für jedes Solarmodul einen Zuschuss von 200 Euro vor, damit ist – je nach Modell – zum Teil schon die Hälfte der Anschaffungskosten gedeckt. Pro Haushalt will die Stadt zwei Module fördern – also insgesamt 400 Euro dazu geben.

Nach Angaben des für die Richtlinie zuständigen Dezernates von Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) lassen sich damit 2500 Module kofinanzieren, die zusammen 750 Megawattstunden Strom produzieren und damit eine Senkung der Treibhausgasemissionen von 237 Tonnen Kohlendioxid pro Jahren erreichen könnten. Zudem rechne sich ein Balkonkraftwerk für die Bürgerinnen und Bürger. Denn je nach Haushaltsgröße könnten diese so 30 Prozent ihres Stromverbrauchs selbst erzeugen – und auf diese Weise ihre Stromrechnung reduzieren.

Mehrere Fraktionen wollen Änderungen an Förderrichtlinie

Doch auf der Zielgeraden ist das Projekt nun wieder ins Stocken geraten. Der Stadtrat beschloss die Förderrichtlinie Anfang Juli nicht, die Verwaltung vertagte das Thema. Mehrere Fraktionen forderten Änderungen, die Grünen beispielsweise verbindliche Bearbeitungsfristen. So müsse die Stadtverwaltung sicherstellen, innerhalb von vier Wochen einen Förderbescheid zu erlassen. Linke und SPD wollen, dass die Zuschüsse nur an Einkommensschwache mit „Leipzig-Pass“ ausgereicht werden.

Linke: Verwaltung hat Stadtratsbeschluss einfach ignoriert

Dass solche Korrekturen überhaupt noch mal Thema sein müssen, macht Linken-Stadtrat Michael Neuhaus richtig sauer. Zumal die Ratsfraktionen, die die Änderungsanträge gestellt haben, nun öffentlich als Bremser dastehen würden. Dabei sei die Sache glasklar: „Der Stadtrat hatte damals beschlossen, dass das Geld vorrangig an Menschen mit geringen Einkommen geht.“ Man habe damit Mitnahmeeffekte verhindern wollen. „Unsere Sorge war immer, dass Leute, die sich so eine Anlage sowieso anschaffen wollen, einfach warten, bis die Förderung da ist und das städtische Geld nehmen“, sagt Neuhaus gegenüber der LVZ. Doch im Rathaus habe man sich darüber hinweggesetzt. „Die Stadtverwaltung hat das einfach ignoriert“, ärgert sich der Linken-Politiker. „Das ist ehrlich gesagt frustrierend.“

Rathaus: Es darf keine Doppelförderung geben

Und es könnte noch viel schlimmer kommen. Ein Scheitern des Förderprojektes ist inzwischen nicht ausgeschlossen. Auf die Frage, wie es nun mit der Solar-Offensive der Stadt weitergeht, antwortete das Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz am Mittwoch: „Aufgrund der Veröffentlichung einer Landesförderung für Stecker-Solar-Geräte kurz vor der Ratsversammlung wurde die Vorlage zur Förderung der Stadt Leipzig vertagt. Die Stadt Leipzig als Kommunalverwaltung darf keine Doppelförderung vornehmen, sodass nun erst mal geprüft wird, ob die städtische Förderung gegebenenfalls zielgruppenspezifischer wirken sollte.“ Diese Prüfung erfolge jetzt in der politischen Sommerpause bis zur September-Ratssitzung.

