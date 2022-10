Die Energiewende kommt zu langsam voran. Darüber sind sich viele einig. Die Grünen wollen nun im Leipziger Rathaus eine „Task Force“ gründen, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen.

Leipzig. Es ist wohl das zentrale Projekt Leipzigs auf dem Weg zur Klimaneutralität: der Bau einer Solarthermieanlage in Lausen, die die Stadtwerke Leipzig errichten wollen. Doch das Vorhaben kommt nicht voran, was sowohl an Planungen als auch an Lieferengpässen liegt. Die Grünen fordern nun eine Task Force "Energiewende", die alle Planungen rund ums Klimaschutzprogramm beschleunigt – und sie wollen zudem eine Vorrangregelung für den Ausbau von erneuerbaren Energien in kommunalen Planungsprozessen.

Diese Task Force steht auf der November-Tagung des Stadtrates zur Debatte. Ihr Ziel soll es sein, eine zügige Umsetzung der Projekte aus dem Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020 sowie dem Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 zu gewährleisten. Eine Task Force in der Verwaltung hat beispielsweise funktioniert, um das Schul- und Kitabauprogramm zügig voranzubringen.