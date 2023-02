﻿Energiewende: Leipzigs Linke fordern Solardächer für Parkplätze

Leipzig. Der „Energiepark Seehausen“, der auf einer ehemaligen Deponie entstehen soll, stößt auf breiten Widerstand der Bevölkerung. Dafür soll Grün weichen – das Verfahren ist kompliziert und kommt nicht voran. Doch ohne den raschen Ausbau erneuerbarer Energien wird die Energiewende keineswegs zu schaffen sein. Grund dafür sind neben langwierigen Genehmigungsverfahren auch Nutzungskonkurrenzen, wie die Debatten um Solaranlagen auf Ackerflächen zeigen. Leipzig Linke schlagen nun eine Möglichkeit vor: Parkplätze haben noch ein erhebliches Potenzial.

Sie wollen daher eine Solardachpflicht für Parkflächen, die mindestens 20 Stellplätze haben, einführen. Eine allgemeine Photovoltaikpflicht kann Leipzig zwar nicht verhängen. Leipzig könnte allerdings seine Stellplatzsatzung ändern. Diese lege, sagen die Linken, beispielsweise auch das Pflanzen eines hochstämmigen Laubbaums bei vier Stellplätzen fest. Warum soll das mit Solardächern nicht gehen?

Bestandsschutz für bestehende Flächen

Eine entsprechende Initiative der Fraktion Die Linke wird nun im Stadtrat diskutiert. Das Argument: In anderen Bundesländern, wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, bestehe längst eine Solardachpflicht für Neubauten, bestehende Gebäude, oft auch Parkplätze. Die Sächsische Staatsregierung konnte sich in ihrem 2021 beschlossenen Energie- und Klimaprogramm lediglich dazu durchringen, dies zu prüfen. „Wenn in Dresden gepennt wird, muss Leipzig eben vorangehen“, sagt Michael Neuhaus, der umweltpolitische Sprecher der Fraktion.

Er verweist darauf, dass mit der Energiewende „dreckige Verbrenner durch saubere Elektroautos ersetzt werden“ müssten. Das steigere ebenso wie beispielsweise der Austausch fossiler Heizungssysteme durch strombetriebene Wärmepumpen den Strombedarf. Dabei geht es den Linken hauptsächlich um neue Bauvorhaben: „Bestehende Flächen haben natürlich Bestandsschutz“, so Neuhaus. Das sei ähnlich wie mit der Satzung, die das Begrünen von Fassaden voranbringen will. Die soll auch nur für Neubauten gelten. Ganz starr soll eine mögliche Photovoltaik-Pflicht allerdings nicht ausgelegt werden. So könne es Ausnahmen aus städtebaulicher Sicht geben. Ersatzweise könnten Solaranlagen auch auf Dächern entstehen. Das Tempo müsse allerdings gesteigert werden, wenn Leipzig bis 2040 klimaneutral werden will.

Grüne wollen mehr Solardächer

Eine ähnliche Initiative haben bereits Leipzigs Grüne gestartet, die neben Leipzigs Dächern ebenfalls versiegelte Flächen für die Solarenergie in den Blick nehmen wollen. Sie wollen die Verwaltung bis Ende 2023 beauftragen, das Gesamtpotenzial der Dächer und Flächen (nach Statik, Größe, Ausrichtung, Verschattung) für Photovoltaik aufzulisten. Dabei sollen auch die kommunalen Park&Ride-Flächen einbezogen werden.