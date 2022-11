Engagiert und gebraucht, aber mit „falscher Herkunft“ - der Donnerstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es fehlt überall an helfenden, an engagierten Händen. Nicht erst mit der Corona-Pandemie haben sich in vielen Branchen große personelle Lücken aufgetan. In der Gastronomie werden beispielsweise seit Jahren gute Köchinnen und Köche gebraucht - aber kaum gefunden. Umso glücklicher war man zuletzt im Leipziger Gasthaus Alte Nikolaischule, mit Dawit Gebru Wegu eine echte Fachkraft gefunden zu haben.

„Seine Arbeitgeber, das Ehepaar Heike und Matthias Reinhardt, waren von seiner Arbeitseinstellung und -disziplin begeistert“ , schreibt mein Kollege Mark Daniel über den jungen Eritreer. Sein Geschichte hat allerdings kein Happy End, denn die Ausländerbehörde legte bei Wegus Festanstellung im Gasthaus plötzlich ihr Veto ein.

„Warum geht man so mit zuverlässigen Menschen um, die arbeiten wollen und dringend gebraucht werden? Warum durfte er eine Ausbildung machen, aber nicht weiterbeschäftigt werden?“ Heike Reinhardt, Gastronomin "Alte Nikolaischule"

Inzwischen haben Heike und Matthias Reinhardt das Ringen um ihren Koch mit den Behörden endgültig verloren. Und Dawid Gebru Wegu hat Leipzig in unbekannte Richtung verlassen - in der Hoffnung, man werde ihm an anderer Stelle vielleicht eine Chance geben. Den ganzen Artikel von Mark Daniel können Sie bei uns unter dem Titel „Zermürbt von einer Behörde“ lesen.

Nach mehr als 100 Jahren können die menschlichen Überreste von sechs aus Australien stammenden Indigenen wieder in ihre Heimat zurückkehren. Im Leipziger Grassi Museum wurde die von Grabräubern geplünderten Gebeine bisher als Ausstellungsobjekte aufbewahrt. Am Donnerstag wurden sie nun Vertreterinnen und Vertretern der australischen Regierung ausgehändigt. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Wir hätten keine Freude an so einer WM. Carl Pfeiffer Chef vom Killiwilly, darüber, warum der Pub dieses Jahr keine WM-Spiele zeigt

Welche Kneipen in Leipzig noch auf die Ausstrahlung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verzichten, lesen Sie hier.

Fortsetzung im Prozess gegen mutmaßliche Juwelenräuber: Sechs Männer sollen vor drei Jahren 21 Schmuckstücke aus dem „Grünen Gewölbe“ in Dresden gestohlen haben. Am Freitag stehen sie Landgericht Dresden erneut vor Gericht.

Ministerpräsident Michael Kretschmer verleiht der Chemnitzerin Ulrike Uhlig (Stefan-Heym-Gesellschaft) und dem Plauener Dirigenten Stefan Fraas den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Im Leipziger Institut für Zukunft (ifz) feiern am Abend Legenden der hiesigen Drum‘n‘Bass-Szene (cfm, Booga, Derrick, Base, Remasuri, Snoopy und Zapotek) eine Hommage an die Breakbeat-Subkultur der 1990er Jahre.

