Leipzig bietet inzwischen genügend Betreuungsplätze für Kinder in seinen Kitas an. Allerdings sind die nicht unbedingt dort, wo die Eltern es wünschen.

Die Lage bei den Kitaplätzen hat sich entspannt – zumindest den Zahlen nach. So verkündet die Stadt Leipzig, es gebe genügend Angebote für alle. Allerdings nicht in jedem Stadtteil, die Suche in der Innenstadt bleibt schwierig. Hinzu kommt die Personalnot, die vor allem in der Region bereits ernste Konsequenzen hat.

