In diesem Block der Langen Lene in der Lene-Voigt-Straße 4 soll sich in der Nacht zum 11. Januar eine Entführung ereignet haben. Die Kripo hat am Folgetag Hausbewohner befragt. Im selben Haus hat der ermordete Jesse L. gewohnt.

Am Dienstagabend ist mutmaßlich ein Mann in Leipzig-Probstheida verschleppt worden. Mehrere Zeugen haben das der Polizei gemeldet; eine Anwohnerin will Schüsse gehört haben. Am Ort des mutmaßlichen Geschehens hat auch der ermordete Jesse L. gewohnt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket