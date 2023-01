﻿Entführung in Leipzig-Probstheida: 29-Jähriger ist wieder frei – Verdächtiger festgenommen

Nach der Entführung eines 29-Jährigen aus dem Wohnblock Lange Lene in Leipzig-Probstheida ist er nun wieder frei. Die Polizei hat einen Verdächtigen geschnappt.

Leipzig. Der am Dienstagabend im Leipziger Stadtteil Probstheida verschleppte 29-jährige Kameruner ist wieder frei. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnte der Mann von der Polizei in Obhut genommen werden. Umfangreiche polizeiliche Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Leipzig hätten zu seiner Befreiung geführt, hieß es.