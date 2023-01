﻿Haftbefehl nach Entführung in Langer Lene: 21-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft

Infolge der Entführung eines 29-jährigen Mannes in Leipzig-Probstheida wurde nun ein Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen wegen erpresserischen Menschenraubes erlassen. Außerdem stellte die Polizei einen Pkw sicher.

Leipzig. Nach der Entführung in Probstheida am 10. Januar ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 21-Jährige mit syrischen Wurzeln steht unter dringendem Tatverdacht des erpresserischen Menschenraubes und befindet sich seither in Untersuchungshaft.