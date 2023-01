﻿Mögliche Entführung in Probstheida – Polizei sucht bisher erfolglos nach Person

Wurde am Dienstagabend ein Mann in Leipzig-Probstheida verschleppt? Mehrere Zeugen wollen das beobachtet haben, die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Fluchtfahrzeug.

Leipzig. Filmreife Szenen sollen sich am Dienstagabend in der Leipziger Lene-Voigt-Straße abgespielt haben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sollen mehrere Personen gegen 22 Uhr einen Mann gegen seinen Willen aus einer Wohnung in ein Fahrzeug gebracht haben.

Im Anschluss soll das Auto in Richtung Höltystraße weggefahren sein. Zeugen hätten dies bei der Polizei gemeldet. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort und suchten nach dem möglichen Fluchtfahrzeug, bei dem es sich um einen grauen Geländewagen gehandelt haben soll. Der Polizeieinsatz dauerte bis in die Nachtstunden an. Die Ermittlungen zum Verdacht einer Freiheitsberaubung stehen noch am Anfang, so die Polizei

Von ran