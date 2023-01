Entführungsfall hält Leipzig in Atem - das war der Mittwoch

Ein 29-Jähriger ist aus der „Langen Lene“ in Leipzig verschwunden - wurde er entführt? Ein Jahr nach dem Mord an Jesse L., der im selben Haus wohnte, erschüttert ein mutmaßlicher Entführungsfall die Stadt. Das „Leipzig Update“ am Mittwoch, dem 11. Januar 2023.

vieles von dem, was gestern Abend in Leipzig-Probstheida passierte, ist noch unklar. Doch fest steht inzwischen: Ein 29-jähriger Mann ist spurlos verschwunden. Mutmaßlich wurde er entführt und von Unbekannten in einen grauen Geländewagen gezerrt. Nach dem Vermissten, der aus Kamerun stammt, sucht die Polizei unter Hochdruck - bis zum Abend ohne Erfolg.

Filmreife Szenen sollen sich gegen 22 Uhr vor der „Lange Lene“, dem längsten Wohnblock Deutschlands, abgespielt haben. Wie die Polizei heute mitteilte, hätten mehrere Personen den Mann laut Zeugen aus seiner Wohnung geholt und ihn gegen seinen Willen in das Auto gesetzt. Anwohner meldeten sich daraufhin bei der Polizei. Diese rückte mit einem Großaufgebot an.

Ich habe Schüsse gehört und wie ein Wagen mit Karacho weggefahren ist. Anwohnerin aus der Lene-Voigt-Straße

Kripo-Beamte gingen heute von Haustür zu Haustür und befragten die Bewohner, wie mein Kollege Björn Meine berichtet. Auch ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz. Die Ermittlungen zum Verdacht einer Freiheitsberaubung stünden noch am Anfang, erklärte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Aktuell könne man „weder bestätigen, noch entkräften“, dass es in der Lene-Voigt-Straße tatsächlich eine Entführung gegeben hat. Dass Schüsse gefallen sind, wie es eine Anwohnerin gehört haben will, ist bislang ebenfalls noch nicht verifiziert.

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit erschüttert damit ein Kriminalfall den Wohnblock im Leipziger Südosten. Der heute genau vor einem Jahr ermordete Jesse L. hat in der „Langen Lene“ gewohnt. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des 19-Jährigen steht ein Urteil kurz bevor, wie mein Kollege Frank Döring aus dem Landgericht berichtet.

Maskenpflicht ade: An Leipzigs Straßenbahnen weisen noch Aufkleber auf das Tragen einer Corona-Maske hin. Am Montag läuft in ganz Sachsen die Pflicht im Nahverkehr aus und damit verschwinden auch die Aufkleber. Vor welchen Aufwand das die LVB stellt, lesen Sie am Donnerstagmorgen auf LVZ.de. © Quelle: Andre Kempner

Tolle Sache. Das gibt jungen Menschen die Chance, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten einfach mal was auszuprobieren. Tobias Wolff: Intendant der Oper Leipzig, über das 200-Euro-Geschenk für 18-Jährige, das die Bunderegierung "Kulturpass" nennt

Jede und jeder, der in diesem Jahr volljährig wird, soll von der Bundesregierung 200 Euro für Kultur geschenkt bekommen. Wie das funktionieren soll, was die Leipziger Kulturszene dazu sagt und wofür Jugendliche aus Leipzig das Geld ausgeben würden, hat unser Kulturchef Peter Korfmacher recherchiert.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Linke-Bundesklausur in Leipzig: Die Bundestagsfraktion der Linken trifft sich bis Freitag zu ihrer Jahresauftakt-Klausur im Radisson-Hotel am Augustusplatz.

Tag der offenen Hochschultür: Studieren oder nicht? Und wenn ja, was und wo? Am Donnerstag müssen Elft- und Zwölftklässler in Sachsen nicht in die Schule. Stattdessen öffnen die Hochschulen ihnen die Türen – erstmals seit 2020 nicht nur online, sondern vor Ort. Unter andrem sind Uni und HTWK Leipzig dabei. Studieren oder nicht? Und wenn ja, was und wo? Am Donnerstag müssen Elft- und Zwölftklässler in Sachsen nicht in die Schule. Stattdessen öffnen die Hochschulen ihnen die Türen – erstmals seit 2020 nicht nur online, sondern vor Ort. Unter andrem sind Uni und HTWK Leipzig dabei. Es gibt Beratungs- und Informationsangebote.

Feuerwerk der Turnkunst ist zurück: Erstmals in der Geschichte von Europas erfolgreichster Turnshow wird eine Geschichte erzählt, die alle Darbietungen des Ensembles miteinander verbindet. Erstmals in der Geschichte von Europas erfolgreichster Turnshow wird eine Geschichte erzählt, die alle Darbietungen des Ensembles miteinander verbindet. Die Show ab 19 Uhr in der Quarterback Immobilien Arena ist ausverkauft, mit Glück gibt es aber noch Karten im Weiterverkauf oder vor Ort.

