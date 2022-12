﻿Stadtrat entscheidet: Braucht Leipzig einen Bestattungswald?

Leipzig. Ist es vorstellbar, dass Leipzigerinnen und Leipziger sich in einem Teil des Paunsdorfer Wäldchens oder des Stötteritzer Wäldchens zur letzten Ruhe begeben können? Viele Menschen denken frühzeitig über die Form ihrer späteren Bestattung nach. Und dabei gibt es immer mehr Interesse an naturnahen Varianten. „Leipzig hat bedauerlicherweise keinen eigenen Bestattungswald. Dabei gibt es sicherlich genügend Leipziger, welche nach Ableben in ihrer Heimatstadt verweilen möchten, aber eine Bestattung auf Friedhöfen ablehnen“, sagt Stadtrat Marius Beyer (AfD).

Er sammelt Unterschriften, hat eine entsprechende Petition auf den Weg gebracht, über die der Stadtrat nun befinden muss. Der Vorschlag: Bis Ende des zweiten Quartals 2023 sollen mehrere Varianten geprüft werden. Etwa, ob Flächen innerhalb eines bestehenden kommunalen Waldes angelegt, forstwirtschaftlich entwickelt oder gar neue angekauft werden sollten. Möglich wäre auch, damit einen externen Dritten zu beauftragen und zu unterstützen.

Ein solches Angebot finden Bürger aus Leipzig in der Umgebung derzeit beispielsweise in Bennewitz. Dort gibt es den Friedwald Planitzwald, in dem Interessierte unter Buchen, Eichen, Roteichen sowie an den Wurzeln von weiteren Baumarten ruhen. „Für mobilitätseingeschränkte Angehörige sind Besuchsfahrten dorthin jedoch kaum möglich. Insofern sollte die größte sächsische Stadt seinen Bürgern ein solches Bestattungsangebot unbedingt unterbreiten können“, findet Beyer.

Auch Schkeuditz will in seinem Ortsteil Wolteritz am Schladitzer See einen Naturfriedhof schaffen, der auch Leipzigern offen stehen soll. Inklusive Parkplatz und Andachtsplatz. Dort sollen Grabmale ebenso verboten sein wie andere bauliche Anlagen. Als Bestattungsform ist eine Einäscherung vorgeschrieben. Das Vorhaben ist umstritten – der Schkeuditzer Stadtrat befördert es aber.

Friedhofsverwaltung sieht keinen Bedarf

In Leipzig sieht die städtische Friedhofsverwaltung hingegen keinen Bedarf für einen „Friedwald“, zumal dies ein rechtlich geschützter Begriff des Betreibers ist. Die Idee kommt übrigens ursprünglich aus der Schweiz. Dabei wird die Asche eines Verstorbenen direkt an die Wurzel eines Baumes gegeben, der Grab und Grabmal zugleich wird. Den Rest übernimmt die Natur, als Begräbnisplatz ist das naturbelassene Stück Land meist gar nicht mehr erkennbar. Dies lassen die Gesetze in Deutschland allerdings nicht zu.

Ruhe unterm Baum auf Südfriedhof möglich

Der Leipziger Südfriedhof hat eine Fläche hergerichtet, auf der seit 2009 die Urnen unter einem Baum oder als Naturbestattung in einer Gemeinschaftsanlage in die Erde kommen. Auf dem Ostfriedhof ist dies ebenfalls möglich. Auch einige Kirchgemeinden bieten dies in Leipzig an. „Anders als bei Baumbestattungen im Wald ist hier ein individuelles Gedenken an den verstorbenen Angehörigen möglich. Etwa durch eine Namenstafel“, sagt Volker Mewes, Abteilungsleiter beim Amt für Stadtgrün und Gewässer, zu dem sieben kommunale Friedhöfe gehören.

Naturbestattungen auf den städtischen Friedhöfen, wie hier auf dem Südfriedhof in Leipzig, werden immer mehr nachgefragt. © Quelle: André Kempner

Pro Jahr werden dort 2700 Menschen bestattet. Dabei ist die Bestattungskultur in Leipzig von den traditionellen Familiengrabstätten unterschiedlichster Form, in Verbindung mit der Feuerbestattung (mehr als 90 Prozent), geprägt. „Zunehmend werden pflegefreie Grabformen in Anspruch genommen“, so Mewes. Dies sind neben den Naturbestattungen auf den städtischen Friedhöfen auch die Kolumbarien, wie auf dem Südfriedhof und in Kleinzschocher. Jene pflegefreien Grabformen machen etwa 15 Prozent aus. Die Anlagen werden kontinuierlich erweitert und reichen aus, so Mewes.

