Viele Menschen wollen ihre letzte Ruhe unter einen Baum finden. Doch ist dafür ein Bestattungswald in Leipzig notwendig? Über eine Petition muss nun der Stadtrat entscheiden.

Leipzig. Ist es vorstellbar, dass Leipzigerinnen und Leipziger sich in einem Teil des Paunsdorfer Wäldchens oder des Stötteritzer Wäldchens zur letzten Ruhe begeben können? Viele Menschen denken frühzeitig über die Form ihrer späteren Bestattung nach. Und dabei gibt es immer mehr Interesse an naturnahen Varianten. „Leipzig hat bedauerlicherweise keinen eigenen Bestattungswald. Dabei gibt es sicherlich genügend Leipziger, welche nach Ableben in ihrer Heimatstadt verweilen möchten, aber eine Bestattung auf Friedhöfen ablehnen“, sagt Stadtrat Marius Beyer (AfD).