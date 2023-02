Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat Menschen auf der ganzen Welt erschüttert. Anwohner der Leipziger Eisenbahnstraße haben nun eine große Spendenaktion gestartet. Bis Freitag werden dort Hilfsgüter gesammelt.

Leipzig. An einem Imbiss in der vorderen Eisenbahnstraße stapeln sich Kisten und Beutel. Dazwischen manövrieren Männer ihre Autos in viel zu kleine Parklücken, damit Menschen mit gelben Warnwesten und schnellen Schritten nur einen möglichst kurzen Weg zu den geöffneten Kofferräumen zurücklegen müssen. In gerade mal zwei Tagen ist hier Außergewöhnliches auf die Beine gestellt worden: Die Nachbarschaft der berühmten Straße im Leipziger Osten ist zusammengekommen, um Spenden für die Opfer der Erdbeben in Syrien zu sammeln.