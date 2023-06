﻿Selbstpflücken beginnt: Hier können Sie erste Erdbeeren in Leipzig und Umgebung ernten

Leipzig. Wegen des kühlen Frühlingswetters hat sich der Start der Erdbeerernte in den Anbaugebieten rund um Leipzig verzögert. Während die Früchte von Karls Erdbeerhof unter Folientunneln mit einer wärmenden Bodenisolierung schneller zur Blüte gebracht werden konnten, waren die sächsischen Landwirtschaftsbetriebe mit einer kühlen Witterung und zu kalten Nächten konfrontiert. In Coswig im Landkreis Meißen begann das Selbstpflücken bereits am vergangenen Freitag. Jetzt zieht Leipzig nach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter verzögert Start der Erdbeersaison in Leipzig

„Keiner kann das Wetter beeinflussen“, sagt Bauer Ingolf Tautz vom gleichnamigen Erdbeer- und Spargelhof, der acht Erdbeerfelder mit unterschiedlichen Reifegruppen im Radius von 30 Kilometern bewirtschaftet. Am Pfingstwochenende sei der Landwirt über seine Felder gegangen, um die Früchtchen zu begutachten. Mittlerweile sei er gelassen, gucke sich das Wetter an und warte ab was passiert, so Tautz. Schließlich könne niemand in die Glaskugel schauen. Jetzt hat die Warterei ein Ende: Aktuell kommen die Selbstpflücker schon auf dem Erdbeerfeld Großzschocher auf ihre Kosten. Weiter geht es ab Freitag (2. Juni) auf zwei weiteren Tautzschen-Plantagen in Leipzig-Grünau und Delitzsch.

Adressen: Erdbeerfeld Großzschocher, an der Kreuzung Gerhard-Ellrodt-Straße/Rippachtalstraße, 04249 Leipzig. Erdbeerfeld Grünau/Miltitz, an der Miltitzer Straße zwischen Grünau und Rückmarsdorf (Löwencenter), 04178 Leipzig. Erdbeerfeld Delitzsch, zwischen Flämingstaler Weg und Rosentalstraße (B184/183a), 04509 Delitzsch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preis: 4,44 Euro/kg.

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 Uhr. Bei hohen Besuchszahlen werden die Felder gegebenefalls eine Stunde länger öffnen.

Das neue Erdbeerfeld in Löhmigen ist erst seit dieser Woche für Selbstpflücker geöffnet. © Quelle: Mario Jahn

Zurückhaltung bei Landwirt Tobias Karte in Benndorf

Auch Landwirt Tobias Karte sei vom kühlen Frühjahr ausgebremst worden: „Ich war Probepflücken und muss situativ entscheiden, wann die Erdbeerernte auf meinen beiden Feldern startet“, so der Landwirt, der beim Anbau auf Pestizide verzichtet. Los geht es der Planung nach am Freitag auf dem Erdbeerfeld Ramsdorf mit 13 verschiedenen Sorten: Neben den bekannten „Allegro“ und „Wanilla“ präsentiert sich erstmals „Jussara“ den Früchteliebhabern.  Auch das Feld in Benndorf bei Frohburg werde in den kommenden Tagen für Selbstpflücker bereitstehen. Detaillierte Infos zum aktuellen Ernteverlauf und zur Anreise finden Sie hier.

Adressen: Erdbeerfeld Ramsdorf, am Haselbacher See, 04565 Regis-Breitingen. Erdbeerfeld Benndorf (noch nicht geöffnet), Bubendorfer Straße, 04654 Frohburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preis: 5,20 Euro/kg.

Öffnungszeiten: täglich von 7 bis 18 Uhr.

Lesen Sie auch

Erdbeeren: Neuer Standort im Leipziger Stadtteil Holzhausen

Über ein neues Erdbeerfeld auf zwei Hektar Land können sich die Leipzigerinnen und Leipziger im Stadtteil Holzhausen freuen. „Wir bieten auf unseren Feldern jeweils sechs bis sieben Sorten an“, erzählt Landwirtin Claudia Funck aus Hirschfeld bei Zwickau. „Neben den leckeren „Rumba“ und „Asia“ gibt es in Holzhausen eine ganz neue und relativ frühe Sorte namens „Twist“. Wie sie allerdings auf dem Leipziger Boden schmeckt, müssen auch wir uns überraschen lassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Adressen: Erdbeerfeld Holzhausen, 04288 Leipzig, an der Kärrnerstraße bei der Buswendestelle. Erdbeerfeld Taucha, 04425 Taucha, an der Sommerfelder Straße.

Preis: 4,30 Euro/kg.

Öffnungszeiten: 8 bis 13 Uhr und 13.30 bis 18.30 Uhr. Bitte beachten Sie die Mittagspause.

LVZ