﻿Erhalt von Stadtbäumen: Initiative „Leipzig gießt“ will in andere Städte wachsen

Leipzig. Die Initiative „Leipzig gießt“ hat die Bewässerungssaison für die Stadtbäume eingeläutet. Organisatoren und Mitstreiter der Gruppe starteten am Gaudigplatz und stellten die Vorhaben für dieses Jahr vor. Als Datum hatten sich die Veranstalter mit dem 25. April bewusst den „Tag des Baumes“ ausgesucht – und zugleich den zweiten Jahrestag der Gieß-App, über die sich die Initiative organisiert.

Die Initiative engagiert sich für den Erhalt von Stadtbäumen in Leipzig – und wohl auch bald darüber hinaus, wie Quentin Kügler verriet. „Leipzig gießt“ hatte den Sächsischen Digitalpreis 2022 in der Kategorie „Open Source“ gewonnen. „Die 25.000 Euro Preisgeld wollen wir nutzen, um die App in andere Kommunen zu transferieren“, erklärte Kügler. Erste Gespräche dazu hätten bereits stattgefunden. Weiteres Vorhaben für dieses Jahr: „Wir wollen die Bildung von Gieß-Gruppen über die App fördern“, so Kügler, „gemeinsam gießen macht mehr Spaß.“

Zum Saisonauftakt wurde aber auch auf Defizite hingewiesen. So würden derzeit nur 16 von 30 noch bestehenden Handschwengelpumpen in der Stadt funktionieren – und eigentlich gab es mal mehr als 100 solcher Standorte. Die Pumpen seien als öffentliche Wasserquellen von großer Bedeutung, sagte Kügler. „Leipzig gießt“ ist seit Juli 2020 organisiert – gerade wurde die Schallmauer von 900 Nutzerinnen und Nutzern durchbrochen, die die App verwenden. 2022 haben alle Mitstreiter zusammen rund 120.000 Liter Wasser an die Wurzeln gebracht, wie die Initiative mitteilte.

Anlass der Gründung vor zwei Jahren ­waren die Meldungen von jährlich bis zu 2000 trockenheitsbedingt gefällten Stadtbäumen. Beteiligt sind neben der Stiftung „Ecken wecken“ das Amt für Stadtgrün und Gewässer, der BUND, das OK Lab Leipzig sowie mehrere Einzelpersonen. Bei regelmäßigen Treffen berät das Team über anstehende Heraus­forderungen, entwickelt die App oder andere Aktionen weiter und evaluiert die bisherige Arbeit.