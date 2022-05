Gegen 5.30 kollidierten zwei Autos in der Erich-Zeigner-Allee, Ecke Limburgerstraße. Gegen 5.30 kollidierten zwei Autos in der Erich-Zeigner-Allee, Ecke Limburgerstraße.

Bei einem Zusammenstoß wurden am frühen Dienstag zwei Personen in der Erich-Zeigner-Allee verletzt. Der Unfall ereignete sich an einer Stelle mit angespannter Verkehrslage. Die Unfallursache ist noch unklar – es gibt aber eine Vermutung.

