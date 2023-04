„Erklärvakuum“ auf dem Ring - das war der Mittwoch in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

schon bei den Diskussionen in unserer Redaktionskonferenz wurde klar, dass das Thema auf viele Reaktionen stoßen wird: Der Leipziger Ring wird ab Mai vor dem Hauptbahnhof für Autos quasi „halbiert“. Zwei der vier Autospuren in westliche Richtung fallen dann weg. Stattdessen soll dort eine neue Radspur entstehen.

Die Exklusiv-Nachricht meines Kollegen Jens Rometsch basiert auf einem internen Papier aus dem Rathaus, das der LVZ vorliegt. Dass der Ring durchgehend Radspuren bekommt, ist aufgrund eines Gerichtsurteils schon länger klar. Dass die Lösung vor dem Bahnhof nun so radikal ausfällt, überrascht jedoch. Entsprechend heftig wird darüber debattiert.

Hier werden vorsätzlich Stau und Chaos produziert, Menschen frustriert und Kosten für unsere Betriebe sinnlos in die Höhe getrieben. Volker Lux Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer

Wie bei vielen umstrittenen Themen, nicht nur in Leipzig sondern in ganz Sachsen, wird hier wieder eine Art „politisches Erklärvakuum“ deutlich. Das Phänomen breitete sich schon während der Corona-Pandemie aus, als immer wieder Regeln und Maßnahmen beschlossen, aber nicht nachvollziehbar begründet wurden. Wenn es Politik und Verwaltung nicht schaffen, die Ziele und Gründe ihres Handelns glaubhaft darzulegen, wie sollen die Menschen dann mitgenommen werden?

„Viele Bürger fühlen sich gelinde gesagt verschaukelt“, schreibt Jens Rometsch über die Ring-Pläne in seinem Kommentar. Dass es offiziell darum geht, einen Unfallschwerpunkt zu entschärfen, klingt „genauso fadenscheinig wie die Begründungen zur Berliner oder Prager Straße, wo ebenfalls bald Auto-Spuren wegfallen sollen.“

In einer Pressekonferenz will die Stadt morgen Details bekannt geben. In unserer Online-Umfrage haben bis zum Abend schon mehr als 10.000 Userinnen und User abgestimmt. Auch da gehen die Meinungen stark auseinander. Hier können Sie daran teilnehmen.

Im Leipziger Stadtteil Mockau-Süd hat es in der Nacht zu Mittwoch ein verheerendes Feuer gegeben. Auf dem Gelände eines Autohändlers brannten sieben Fahrzeuge vollständig aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Um 1.46 Uhr riss der Brand Anwohner aus dem Schlaf. Sie fürchteten ein Übergreifen der Flammen auf ihr Wohngebäude. War es ein Brandanschlag? Das ist bisher zu dem Fall bekannt.

Leipzig ist für E-Scooter-Verleiher ein „Verlustgeschäft“: Paris verbannt die Leih-Scooter ab September von den Straßen. In „Klein-Paris“ ist die Lage anders: In Leipzig fährt kaum jemand mit den Rollern durch die Gegend, was auch am Modell der Verleihstationen liegt. „Wir zweifeln inzwischen daran, ob es überhaupt ein Interesse der Stadt gibt, weitere Stationen zu genehmigen“, sagte eine Verleihfirma unserer Reporterin Friederike Pick. Sie ging der Frage nach: Paris verbannt die Leih-Scooter ab September von den Straßen. In „Klein-Paris“ ist die Lage anders: In Leipzig fährt kaum jemand mit den Rollern durch die Gegend, was auch am Modell der Verleihstationen liegt. „Wir zweifeln inzwischen daran, ob es überhaupt ein Interesse der Stadt gibt, weitere Stationen zu genehmigen“, sagte eine Verleihfirma unserer Reporterin Friederike Pick. Sie ging der Frage nach: Droht auch in Leipzig das Ende der Leihfahrzeuge?

„Sie haben mir einen Engel genommen“: Zu drei Jahren Haft verurteilte das Chemnitzer Amtsgericht heute einen 30-jährigen Autofahrer, der 2022 in Hartha die damals sechsjährige Chayenne totfuhr. Vor Gericht sagte auch die Mutter aus, die das Unglück miterlebte. Zusammen mit ihren Kindern war sie auf dem Weg zum Einkaufen, als der Wagen des Mannes ihre Tochter erfasste und tödlich verletzte. Die Frau hatte für ihn eine Botschaft von ihrer toten Tochter, Zu drei Jahren Haft verurteilte das Chemnitzer Amtsgericht heute einen 30-jährigen Autofahrer, der 2022 in Hartha die damals sechsjährige Chayenne totfuhr. Vor Gericht sagte auch die Mutter aus, die das Unglück miterlebte. Zusammen mit ihren Kindern war sie auf dem Weg zum Einkaufen, als der Wagen des Mannes ihre Tochter erfasste und tödlich verletzte. Die Frau hatte für ihn eine Botschaft von ihrer toten Tochter, berichtet Steffi Robak vom Tag der Urteilsverkündung.

Der neue Stern am Leipziger Gastro-Himmel: Kuultivo-Inhaber Michael Bauß hat die Prämierung mit einem Michelin-Stern im Dubai-Urlaub erlebt. Kuultivo-Inhaber Michael Bauß hat die Prämierung mit einem Michelin-Stern im Dubai-Urlaub erlebt. Im Interview mit meinem Kollegen Mathias Wöbking erklärte er heute, wie es in dem Schleußiger Restaurant jetzt weitergeht und warum er vorerst nicht an der Preisschraube drehen wird (das 4-Gänge-Menü gibt es im Kuultivo für 60 Euro).

Neue Verkehrsführung vor dem Hauptbahnhof: In einer Pressekonferenz stellen Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) und der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamts, Michael Jana, ab 9 Uhr die Pläne für den Ring im Detail vor. Wir werden aktuell berichten.

Osterfest beginnt: Die Kirchgemeinden in Leipzig und im Umland erinnern ab Gründonnerstag mit Gottesdiensten an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Die Kirchgemeinden in Leipzig und im Umland erinnern ab Gründonnerstag mit Gottesdiensten an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Hier gibt es einen Überblick über alle Veranstaltungen in Leipzig und Umgebung. Osterfeuer gibt es unter anderem an der Parkbühne Geyserhaus.

Studie zu Stalking und sexualisierter Gewalt: Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier stellt ab 10 Uhr in Dresden eine Dunkelfeldstudie zu Frauen vor, die Opfer von häuslicher Gewalt, Stalking und sexualisierte Gewalt werden.

