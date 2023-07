Erleichterung im Leipziger Zoo: Jüngstes Elefantenbaby trinkt regelmäßig

Leipzig. Große Erleichterung im Leipziger Zoo: Das am Sonnabendmorgen geborene Elefantenjungtier hat in der Nacht zum Montag nun endlich begonnen, regelmäßig bei seiner Mutter Rani Milch zu trinken. „Die Tochter von Rani ist in der Nacht auf den Geschmack gekommen. Heute Morgen konnten die Pfleger den Nachwuchs bereits mehrfach beim Trinken beobachten“, hieß es in einem Update, das in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Dazu postete der Zoo ein kurzes Video, in dem Mutter und Tochter sehr entspannt wirken und sogar das Schmatzen des Babys beim Saugen zu hören ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu sagte Zoodirektor Jörg Junhold: „Auch wenn wir wissen, dass es manchmal etwas dauert, bis das Trinken klappt, so ist doch die Anspannung da, bis es läuft.“ Am Montag bleibe der Elefantentempel vorsichtshalber weiter geschlossen. Wann er wieder geöffnet wird, hänge davon ab, ob das Trinkverhalten von Elefantenkind Nummer vier stabil bleibt. Alle anderen Dickhäuter sind tagsüber auf den Außenanlagen zu sehen.

Zweiter Nachwuchs für Rani – nach dem Verlust von Kiran

Beim letzten Update am Sonntagabend hatte der Zoo noch berichtet, dass das Jungtier noch kein zufriedenstellendes Trinkverhalten zeige, Mutter Rani sich aber gut um ihren Nachwuchs kümmere. Den beiden solle im Haus – ungestört und ohne Besucher – die nötige Ruhe gegeben werden, sich aneinander zu gewöhnen. Die 14-jährige Kuh ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihr erster Nachwuchs war der kleine Bulle Kiran, der 2020 zur Welt kam, jedoch nur 17 Monate alt wurde. Er starb an Elefantenherpes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jungtiere spielen täglich zusammen auf der Anlage

Leitkuh Kewa auf der Außenanlage mit den drei „großen“ Elefantenkindern. © Quelle: Zoo Leipzig

Wie das mit dem Trinken funktioniert, kann sich der jüngste Leipziger Elefantennachwuchs bei seinen drei Halbgeschwistern abschauen. Seit September 2022 sind auf der Elefantenanlage insgesamt vier Jungtiere zur Welt gekommen, ein Bulle und drei Kühe. Vater von allen ist der Leipziger Zuchtbulle Voi Nam. Die drei „Großen“ entwickeln sich „fantastisch, sind ständig zusammen, spielen und interagieren miteinander“, erzählt Junhold. „Es ist wie im Lehrbuch.“ Zaya, die bisher Jüngste, fange gerade an, neben der Milch feste Nahrung zu fressen. Die beiden Größeren knabbern schon an Gras, Heu und bekommen Raufutter, Äpfel, Nüsse, manchmal Salat. „Jungtiere nehmen daneben anderthalb bis zwei Jahre immer noch Muttermilch.“

Lesen Sie auch

Kein Eingreifen der Pfleger bei den Geburten

Der Zoo ist vor zwei Monaten in der Elefantenhaltung vom „direkten Kontakt“ zum „geschützten Kontakt“ übergegangen. Das bedeutet, dass es immer eine Barriere zwischen Pflegern und Tieren gibt und die Herde ihr natürliches Verhalten stärker ausleben kann. Auch bei den Geburten haben die Pfleger nicht mehr eingegriffen, sondern alles den Kühen selbst überlassen. Ab 2030 wird der „geschützte Kontakt“ in den europäischen Zoos zur Pflicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zoo will über Öffnung der Löwenhöhle entscheiden

Auch in der Löwensavanne gibt es vier Jungtiere. Mutter Kigali kümmert sich gut um ihren Nachwuchs, den der verstorbene Löwe Majo hinterlassen hat. Die Kleinen sind wohlgenährt und tollen in der Mutterstube herum. „Die Löwin passt gut auf ihren Nachwuchs auf und genießt die letzten Tage, in denen die kleinen Racker die Wurfbox nicht allein verlassen können. Es wird nicht mehr lange dauern, bis das Quartett die Boxenwand überwindet und Kigali mehr zu tun bekommt, um die vier zusammenzuhalten“, heißt es aus dem Zoo. Für eine ungestörte Aufzucht waren Mutter und Jungtiere bislang streng von Besucherblicken abgeschirmt. In dieser Woche will der Zoo entscheiden, ob die Löwenhöhle wieder geöffnet werden kann.

LVZ