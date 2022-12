﻿Opernball-Tombola unterstützt der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“

Bei der Tombola des Leipziger Opernballs wurden mehr als 5000 Lose für den guten Zweck verkauft. Die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ konnte sich am Mittwoch über 120 911 Euro freuen, die dem Nachwuchs in der Region zugute kommen.

Leipzig. Beim Leipziger Opernball am 24. September wurde nicht nur glamourös gefeiert – im Mittelpunkt der Veranstaltung stand auch ein guter Zweck. Insgesamt 120 911 Euro kamen in diesem Jahr der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ zugute, die verschiedene Kinder- und Jugendprojekte in der Region unterstützt. Für eine besondere Geste sorgte die Leipziger Jana Bierkämper, die ihren gewonnenen Flitzer gleich weitergab.

Opernball-Tombola für den guten Zweck

In der rauschenden Ballnacht konnten mehr als 5000 Lose verkauft werden – das brachte ein Ergebnis von 107 900 Euro. Noch am selben Abend verkündete die Porsche Leipzig GmbH, diesen Spendenbetrag auf 120 911 Euro aufzustocken. "Wir sind seit 2013 als Präsentator dabei und der soziale Gedanke steht im Fokus unseres Sponsorings", betonte Geschäftsführer Gerd Rupp. Dass der Opernball als Charity-Ereignis des Jahres in Leipzig immer wichtiger werde, erklärte auch Vivian Honert-Boddin, Geschäftsführerin der Opernball Leipzig Production GmbH. "Es brauche dafür keine großen Worte, eine kleine Geste genügt", so die Opernball-Chefin, die darauf aufmerksam macht, wie unbürokratisch und leicht die Stiftung "Leipzig hilft Kindern" zu unterstützen sei. Große Dankbarkeit für die großzügige Unterstützung äußerte Stiftungsvorsitzende Claudia Nerius: "Wir helfen Kindern in allen Lebenslagen mit einem breiten Spektrum an Angeboten wie Musikunterricht, kulturelle Projekte, Tanz und Theater." Ein Aufruf geht an gemeinnützige Einrichtungen und Projekte für Kinder, die sich um eine Förderung durch die Stiftung bewerben können. Da es in der Corona-Zeit bei Kindern im Grundschulalter keinen Sprachaustausch mit anderen Kindern gegeben habe, sei die Sprachbildung ein wichtiges Aufgabenfeld der Stiftungsarbeit geworden.

Große Geste nach Mitternacht beim Opernball

Große Geste auf dem Opernball: Jana Bierkämper (M.), Tombola-Hauptgewinnerin auf dem Leipziger Opernball, mit Markus Wulftange und Heike Reetz vom Leipziger Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder. © Quelle: Regina Katzer

Für Jana Bierkämper und ihren Ehemann war der Leipziger Opernball ein wunderbarer Abend mit tollen Gesprächen und einem unterhaltsamen Programm. „Wir haben zehn Lose gekauft und danach war alles wie im Film“, erinnerte sich die Leipzigerin. Als ihre Losnummer aufgerufen wurde, glaubte sie zuerst, sich verhört zu haben. Beide hätten sich vorher schon darauf verständigt, bei einem Gewinn den Preis an den Leipziger Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder zu spenden. „Wenn man Glück teilt, vervielfacht es sich“, sagte die Marketingberaterin, die auch zwei Tage wöchentlich als Yogalehrerin arbeitet und zu den Unterstützerinnen des Vereins gehört. Als Markus Wulftange kurz nach Mitternacht einen Anruf aus dem Opernhaus erhalten habe, sei er von den Socken gewesen: „Cellistin Veronika Wilhelm, die mit dem Gewandhausorchester beim Ball spielte, teilte mir mit, dass wir einen Porsche gewonnen hätten“, erzählt der Vertreter der Elternhilfe voller Dankbarkeit.

Der Leipziger Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder wurde vor über 30 Jahren von Betroffenen gegründet. Er ist Stütze und Anker für betroffene Eltern, stellt Pädagogen und Psychologen bereit, um wichtige psychosoziale Hilfe auf den Stationen zu leisten. Vorstandsvorsitzende Heike Reetz, deren Tochter im Alter von vier Jahren schwer erkrankte, ist mit Herzblut dabei: „Ich arbeite seit über 20 Jahren ehrenamtlich für die Stiftung und habe sie mit weiterentwickelt“, so die Verwaltungsfachangestellte und vierfache Mutter.

