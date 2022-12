﻿Mordfall Jesse L.: Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe wegen Strafvereitelung

Leipzig. Diese Fragen treiben die Richter im Prozess um den Mord an dem Leipziger Jesse L. (19) weiter um: Wie liefen die Ermittlungen gegen dessen mutmaßlichen Großdealer und welche Berührungspunkte gibt es zu dem aktuell angeklagten Tötungsverbrechen? Die zuständige 2. Strafkammer will deshalb einen Beamten des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA) als Zeugen vernehmen, dem eine besondere Aufgabe zufiel. Er betreute einen wichtigen Informanten – jene sogenannte Vertrauensperson (VP), welche durch entsprechende Hinweise die Ermittlungen gegen den 30-jährigen Rauschgifthändler ausgelöst hatte.

Brisantes Verfahren gegen Dealer

Bei diesem Dealer, der im Milieu als Kadir bekannt ist, sollen Jesse L. und der Mordangeklagte Max D. (20) am 11. Januar 2022 mehrere Kilogramm Marihuana abgeholt haben. Etwa zwei Stunden bevor Jesse L. durch einen Kopfschuss getötet wurde, sollen sie in dessen Spätverkauf in Leipzig-Mölkau gewesen sein. Danach fuhren die jungen Männer weiter in Richtung Schkeuditz, wo ein Drogendeal über die Bühne gehen sollte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Max D. an diesem Tag den ein Jahr jüngeren Jesse L. auf einem Feld bei Schkeuditz erschoss, um an dessen Rauschgift zu gelangen, was zuvor bei Kadir geholt worden war.

Das Verfahren rund um den Dealer ist auch deshalb von einer gewissen Brisanz, weil die Staatsanwaltschaft bislang keine Veranlassung sah, den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen. Und das, obwohl man bei Kadir kiloweise Drogen sicherstellte – 21 Kilogramm Marihuana und fünf Kilogramm Crystal. Auch Waffen wurden bei Hausdurchsuchungen entdeckt. „Es ist zutreffend, dass seitens der Staatsanwaltschaft Leipzig gegen den Tatverdächtigen kein Haftbefehl beantragt wurde“, so Behördensprecher Andreas Ricken auf LVZ-Anfrage. „Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war kein dringender Tatverdacht gegen den Tatverdächtigen gegeben. Weitere Einzelheiten, insbesondere warum kein dringender Tatverdacht vorlag, können mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt werden.“

Gutachten zu Tatrekonstruktion liegt noch nicht vor

Wenig mitteilsam ist die Behörde auch in anderen Fragen. Beispielsweise, ob der aktuelle Aufenthaltsort von Kadir bekannt sei. Immerhin soll der 30-Jährige schon einmal abgetaucht gewesen und erst im Erfurt aufgegriffen worden sein. Im Zuge des Mordfalls Jesse L. sei gegen Kadir ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet worden, sagte ein Ermittler vor Gericht aus. Allerdings gab es nach Angaben der Strafkammer bisher keinerlei Verbindung dieser Verfahren und keinen Informationsaustausch. Immerhin: Vorwürfe von Nebenklage-Anwalt Jan Siebenhüner, welcher die Staatsanwaltschaft wegen versuchter Strafvereitelung im Amt massiv kritisierte, sollen nunmehr "eingehend geprüft" werden, kündigte der Behördensprecher an.

Unterdessen erwartet das Gericht auch das Gutachten aus der aufwendigen Nachstellung des Tatgeschehens. Bei der Bereitschaftspolizei wurde der Ablauf präzise rekonstruiert, um herauszufinden, ob Max D. einen heimtückischen Mord begangen hat oder es eine Art Unfall war, wie es der Angeklagte behauptete. Man kenne das Ergebnis des Gutachtens bislang noch nicht, erklärte der Vorsitzende Richter Michael Dahms bei der Prozessfortsetzung am Freitag.

Vater von Jesse L. bei audiovisueller Vernehmung

Und dann wäre da noch die Frage nach der Tatwaffe: Max D. behauptet, dass Jesse L. ihm die Pistole gegeben habe, mit der kurz darauf der tödliche Schuss abgefeuert wurde. Doch Zeugen aus dem Umfeld des Mordopfers sagten aus, bei dem 19-Jährigen noch nie eine Waffe gesehen zu haben. „Jesse hat Kampfsport gemacht, der brauchte keine Waffe“, erklärte sein Vater am Freitag im Prozess. Das Gericht hatte eine audiovisuelle Vernehmung angeordnet, um ihm einen persönlichen Auftritt im Sitzungssaal zu ersparen. „Ich habe Jesse nie mit einer Waffe gesehen“, bekräftige der Installateur, „so etwas gab es bei uns nicht.“