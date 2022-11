﻿Ermordetes Baby in Wurzen: Wichtiger Zeuge für deutsche Justiz nicht greifbar

Leipzig. Im Prozess um den Mord an einem Neugeborenen im Wurzener Ortsteil Sachsendorf droht eine Verzögerung. Ein zentraler Zeuge ist in dem Verfahren für die deutsche Justiz offenbar schwer greifbar. Deswegen geht die zuständige 16. Strafkammer davon aus, dass zusätzliche Verhandlungstermine notwendig sein werden. Ursprünglich war geplant, dass Mitte November ein Urteil ergehen könnte.

Das Gericht hat zu klären, ob die Ungarin Angela B. (33) vor etwa einem Jahr im Badezimmer einer Gemeinschaftsunterkunft für Arbeiter ihren gerade zur Welt gekommenen Sohn umgebracht hat. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Mord aus niedrigen Beweggründen und geht davon aus, dass die sechsfache Mutter ihr Kind tötete, weil es in ihrer aktuellen Lebensplanung einen Störfaktor darstellte. Angela B. hatte die Tat zum Prozessauftakt im August zunächst bestritten.

In diesem Gebäude in Sachsendorf wurde der Leichnam des Babys entdeckt. © Quelle: Haig Latchinian

Mediziner: Kind war lebensfähig

Eine Gutachterin der Rechtsmedizin bestätigte zur Prozessfortsetzung am Freitag die wesentlichen Anklagepunkte. Demnach wurden dem Säugling insgesamt elf Schnitte zugefügt. Eine besonders große Wunde erstreckte sich vom Nacken zum vorderen Halsbereich. Dieser Schnitt durchtrennte die Muskulatur, öffnete eine Drosselvene und traf sogar einen Halswirbel. Das Baby erlitt eine Luftembolie, sein Herz versagte.

Bei der Sektion der Leiche stellten die Mediziner fest, dass das Kind voll lebensfähig zur Welt gekommen war und keinerlei Erkrankungen hatte. Das 1996 Gramm schwere und 48 Zentimeter große Neugeborene muss zwischen 30 Minuten und sechs Stunden am Leben gewesen sein, erklärte die Rechtsmedizinerin. Unklar sei der exakte Todeszeitpunkt. Da der Leichnam in einem ausrangierten Kühlschrank im Waschraum der Unterkunft in der Straße Am Ring versteckt war, sei er teilweise gefroren gewesen.

Laut Anklage ereignete sich die Tat vermutlich in den Abendstunden des 29. Oktober 2021. Anfangs hatten die Ermittler auch den Kindesvater (24) im Visier, der mit Angela B. in einem Lebensmittelbetrieb in Mutzschen tätig war. Allerdings wurden die Vorwürfe gegen ihn mittlerweile fallengelassen. Er will nichts davon gewusst haben, dass seine Partnerin ein Kind geboren hat.

Polizei suchte nach früherem Mitbewohner

Der Leichnam des Neugeborenen wurde am 10. November vorigen Jahres von einem Mitbewohner gefunden, eingepackt in einer Einkaufstüte im Gefrierfach. Der Mann war der Einzige, der neben dem Paar Zugang zu diesem Wohnbereich hatte – und sollte nun im Prozess aussagen. Weil er zum Verhandlungstermin am Donnerstag nicht auftauchte, suchte die Polizei nach ihm. Eine Kontaktaufnahme per Telefon schlug fehl, da der Mann Gerichtsangaben zufolge offenbar nicht rangeht, wenn eine deutsche Rufnummer angezeigt wird. Mit Hilfe einer Dolmetscherin, die eine ungarische Sim-Karte besaß, gelang es schließlich, den wichtigen Zeugen zu sprechen.

Wie sich herausstellte, befindet er sich inzwischen wieder in Ungarn und sieht keine Möglichkeit, zur Hauptverhandlung nach Deutschland zu kommen. Die Kammer erwägt daher eine audiovisuelle Vernehmung, will Kontakt zu ungarischen Justizbehörden aufnehmen. Und das, obwohl bereits Aussagen des Zeugen aus früheren polizeilichen Vernehmungen vorliegen. Man schließt offenbar nicht aus, dass von dem einstigen Mitbewohner der Mordangeklagten neue Erkenntnisse zu dem Fall gewonnen werden können.